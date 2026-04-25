بشعار «غودولفين».. «كوشند» تطلب لقب «أستراليشيان أوكس»

تنشد المهرة «كوشند»، بشعار فريق «غودولفين»، وإشراف المدربَين أنتوني وسام فريدمان، تحقيق أول ألقابها على صعيد سباقات التصنيف الرفيع، معلنة التحدي لـ15 من أفضل المهرات على لقب سباق «أستراليشيان أوكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1»، والذي يُقام اليوم على مضمار «مورفيتفيل» الأسترالي.

كما يدفع فريق «غودولفين»، في الحفل ذاته، بالجواد «بيسانيلو» للمنافسة على لقب سباق «جون هوكس ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 1100 متر عشبي.

وتستند طموحات المهرة «كوشند»، المنحدرة من نسل الفحل «غياث»، في تحدي مسافة 2000 متر عشبي التي يمتد عليها السباق، إلى انتصارها المستحق الذي حققته مطلع الشهر الجاري، بعد أداء لافت، اندفعت خلاله مهرة الثلاث سنوات بقوة عند المنعطف الأخير لمضمار «باكنهام» الأسترالي، متجاوزة منافساتها للظفر بلقب السباق الذي امتد على مسافة أقل بلغت 1800 متر عشبي.