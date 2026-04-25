منتخب ألعاب القوى إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية

يشارك منتخب ألعاب القوى، في البطولة العربية لألعاب القوى المقامة في تونس.

وقال نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب، الدكتور خالد النابلسي، في تصريحات صحافية: «إن دعم المواهب الرياضية العربية يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الشباب»، مشدداً على أن «مشاركة فريق ألعاب القوى الإماراتي في البطولة العربية المقامة في تونس تأتي في إطار رؤية متكاملة، تهدف إلى تمكين الرياضيين، وتوفير البيئة المثالية لهم لتحقيق الإنجازات».

وأوضح النابلسي أن «البطولة العربية في تونس تعد محطة مهمة لاختبار قدرات اللاعبين وقياس مدى تطورهم، والهدف لا يقتصر على تحقيق الميداليات، بل يمتد إلى اكتساب الخبرات، والاحتكاك بمدارس رياضية مختلفة، وهو ما ينعكس إيجاباً على مسيرة اللاعبين مستقبلاً».