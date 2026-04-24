النصر يحتفل بأول فوز على أرضه في الدوري منذ نوفمبر 2025

حقق فريق النصر أول انتصار له على ملعبه في دوري المحترفين الإماراتي منذ نوفمبر 2025، بعدما تغلّب على ضيفه الجزيرة بنتيجة 3-2، اليوم الجمعة، على استاد آل مكتوم ضمن الجولة 23، بحضور نحو ألفي متفرج.

ويعود آخر فوز لـ«العميد» على أرضه إلى الجولة الثامنة من المسابقة، حينما تغلّب على الظفرة بهدفين نظيفين، قبل أن يخوض بعدها 7 مباريات من دون أي انتصار (5 تعادلات وخسارتان)، وهو ما أسهم في تراجع نتائجه خلال الفترة الماضية.

وأنعش هذا الفوز حظوظ النصر في المنافسة على البطاقات المؤهلة للمسابقات الخارجية، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد الجزيرة عند 40 نقطة في المركز الثالث، ليصبح موقفه أكثر تعقيداً في الحفاظ على موقعه، في ظل ملاحقة الوصل والوحدة اللذين يملكان 39 نقطة لكل منهما.

وافتتح الجزيرة التسجيل في الدقيقة 12 عبر فينيسيوس ميلو، لينهي الشوط الأول متقدماً، معززاً تميّزه كأكثر فرق الدوري تسجيلاً في الشوط الأول برصيد 23 هدفاً.

وفي الشوط الثاني، انتفض النصر سريعاً، فأدرك التعادل في الدقيقة 47 عن طريق جلاوبر ليما، قبل أن يضيف رامون ميريز الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وعاد الجزيرة ليعادل النتيجة في الدقيقة 67 عبر فينيسيوس ميلو مجدداً، لكن البديل شيكنا دومبيا حسم المواجهة لصالح «العميد» بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 73، بعد دقيقتين فقط من مشاركته.