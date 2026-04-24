زيادة عدد مقاعد الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حزمة تعديلات جديدة على مسابقات الأندية، خلال الاجتماع الثاني للجنة كرة القدم المحترفة الذي عُقد في جدة، برئاسة الكوري الجنوبي بارك جي سونغ، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز معايير الاحتراف ورفع مستوى المنافسات القارية.

وشهد الاجتماع إقرار تعديلات على لوائح دخول مسابقات الأندية (نسخة 2025) ولوائح التراخيص (نسخة 2024)، إلى جانب اعتماد نسخ محدثة لموسم 2026، في خطوة تعكس توجه الاتحاد الآسيوي لتطوير البنية التنظيمية للمسابقات على مستوى القارة.

وفي أبرز التغييرات، قرر الاتحاد الآسيوي زيادة عدد أندية دوري أبطال آسيا للنخبة من 24 إلى 32 فريقًا اعتبارًا من موسم 2026-2027، إلى جانب إعادة توزيع مقاعد الاتحادات الوطنية، بما يواكب النمو المتسارع لكرة القدم الآسيوية.

وفي هذا السياق، كشف الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي عن توزيع مقاعد الأندية، حيث حصلت الإمارات على 5 مقاعد قارية، بواقع 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى مقعد في التصفيات المؤهلة، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2، بعدا أن كانت في الموسم الماضي 3 مقاعد مباشرة للخبة وواحد لأبطال آسيا 2.

ويؤكد هذا التوزيع استمرار تواجد الكرة الإماراتية ضمن النخبة الآسيوية، في ظل المنافسة مع أبرز الاتحادات، خاصة مع النظام الجديد الذي يمنح فرصًا أكبر للأندية للمشاركة القارية.

كما تضمنت التعديلات تطبيق إلزامي لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الدوريات المحلية للاتحادات المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك اعتبارًا من موسم 2027-2028، ضمن معايير أهلية جديدة تهدف إلى رفع جودة التحكيم وتعزيز العدالة التنافسية.

وشملت التحديثات كذلك إعادة تنظيم معايير المسابقات المحلية، وتحديد الحد الأدنى لعدد المباريات للأندية، إلى جانب استحداث فرصة إضافية لوصيف دوري التحدي الآسيوي للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2 عبر الدور التمهيدي.

واستعرضت اللجنة تقارير حول عدد المشاركات في مسابقات الأندية لموسم 2025-2026، إضافة إلى تقدم العمل في تقرير تقييم مسابقات الأندية، المتوقع صدوره في أغسطس 2026، إلى جانب تحديثات لوائح اللاعبين المحليين ونظم التراخيص ومبادرات تطوير إدارة الملاعب.

ومن المنتظر أن تُعرض جميع القرارات على المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لاعتمادها بشكل نهائي، قبل تعميمها رسميًا على الاتحادات الوطنية خلال الفترة المقبلة.