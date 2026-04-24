الوصل يقهر دبا "الأخير".. ويتقدم للمركز الرابع في الدوري الإماراتي

استعاد الوصل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه دبا بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد زعبيل ضمن الجولة الثالثة والعشرين من البطولة، بحضور نحو ألف متفرج.

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 39 نقطة، متقدماً بفارق المواجهات المباشرة على الوحدة الذي تراجع إلى المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد دبا عند 17 نقطة في المركز الأخير، ليتعقّد موقفه أكثر في صراع البقاء.

وافتتح الوصل التسجيل في الدقيقة 19 عبر فابيو ليما، قبل أن يدرك دبا التعادل سريعاً في الدقيقة 25 بواسطة دريسا كوليبالي.

وعاد أصحاب الأرض للتقدم في الدقيقة 39 عن طريق ميغيل بورخا، ثم عززوا تفوقهم بالهدف الثالث في الدقيقة 43 عبر برايان بالاسيوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الإمبراطور» 3-1.

وعاد فابيو ليما في الشوط الثاني وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 53، قبل أن يقلص الضيوف الفارق في الدقيقة 76 عبر سايمون كابرال، لتنتهي المواجهة بفوز مستحق للوصل 4-2.