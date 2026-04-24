بهدف أزارو.. عجمان يُعقد موقف الظفرة في البقاء بدوري المحترفين

تعقّد موقف الظفرة في صراع البقاء بعد تلقيه خسارة جديدة على أرضه أمام عجمان بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو ألفي متفرج.

وظهر «فارس الظفرة» بصورة جيدة على مدار شوطي المباراة، وكان الطرف الأفضل، لكنه لم يستثمر استحواذه ولا الفرص التي سنحت له، حتى بعد النقص العددي في صفوف عجمان عقب طرد لاعبه أنس أمطيطش في الدقيقة 76. غير أن لاعب الظفرة جوبسون سانتوس أعاد التوازن سريعاً بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل خاطئ.

وفي خضم اندفاع الظفرة نحو الهجوم، نجح عجمان في خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 عبر لاعبه وليد أزارو.

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير، فيما استعاد عجمان المركز السابع بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة.

وأصبح موقف الظفرة أكثر تعقيداً في صراع البقاء، إذ تنتظره ثلاث مواجهات صعبة أمام بني ياس والعين والوحدة على التوالي.