مجيدي: حاولنا عدم ارتكاب أخطاء أمام العين أفضل فريق في الدوري

أكد المدير الفني لفريق الكرة في نادي البطائح، المدرب فرهاد مجيدي، إن فريقه حاول اللعب بأقل عددٍ من الأخطاء أمام "العين" المتصدر، في مباراة خاضها "الراقي" أمام أفضل فريق في الدوري بحسب وصفه، وانتهت بفوز "الزعيم" بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما أمس، لحساب الجولة الـ 23 في دوري المحترفين.

وافتتح العين التسجيل في الدقيقة السادسة، عبر هداف الفريق لابا كودجو، من ركلة جزاء، قبل أن يعزز "الزعيم" تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 52، بعدما سجل مدافع البطائح مروان فهد هدفاً رأسياً بالخطاء في مرماه خلال محاولته أبعاد ركلة ركنية نفذها الأرجنتيني أليخاندرو كاكو.

وقال مجيدي في تصريحات صحفية: " نبارك للعين على هذا الفوز، وهم يستحقون التتويج بالدوري، خصوصاً أن الهدف الذي تلقاه فريقنا في الدقائق الأولى صعب المهمة علينا، في مباراة لعبنا خلالها أمام أفضل فريقٍ في الدوري".

وأوضح: "حاولنا اللعب بأقل عدد من الأخطاء وعلى المستوى الدفاعي كان الفريق موفقاً، إلا أننا افتقرنا إلى النجاعة الهجومية".

وأضاف: "التركيز حالياً ينصب على مباراتنا القادمة أمام دبا في الجولة المقبلة، وهي مباراة مصيرية بالنسبة لنا".

ورفع "الزعيم" رصيده إلى 59 نقطة، معززاً صدارته لجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد البطائح عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر، ليبقى في دائرة الخطر مع اشتداد صراع الهبوط مع كل من الظفرة ودبا الذين يحتلان المركزين 13 و14 برصيدي 18 و17 نقطة على التوالي، خصوصاً أن كلا الفريقين سيخوضان اليوم وغداً مباراتهما بالجولة، حين يستضيف الظفرة فريق عجمان الذي يحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة، فيما يتجه دبا غداً للقاء مضيفه الوصل صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة.