الهدف المبكر منح العين الثقة لتحقيق فوز مستحق على البطائح

أكد المدير الفني لفريق الكرة في نادي العين، المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، أن "الهدف المبكر" أعطى "الزعيم" الثقة نحو تحقيق "الثلاث نقاط" والفوز في مباراةٍ خارج الديار، حسم نتيجتها العين بثنائية نظيفة على حساب مضيفه البطائح، في افتتاح الجولة الـ 23 في دوري المحترفين.

وجاءت أولى أهداف العين في الدقيقة السادسة عبر هداف الفريق لابا كودجو، من ركلة جزاء، قبل أن يعزز "الزعيم" تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 52، بعدما سجل مدافع البطائح مروان فهد هدفاً رأسياً بالخطاء في مرماه خلال محاولته أبعاد ركلة ركنية نفذها الأرجنتيني أليخاندرو كاكو.

وقال إيفيتش في تصريحات صحفية: "أبارك للاعبي الفريق على تحقيق النقاط الثلاث، وعلى الأداء الذي قدموه، مباراتنا لم تكن مثالية، لكنني أستطيع القول بأنها مباراة جيدة وأننا نستحق الفوز".

وأضاف: "الهدف المبكر منحنا المزيد من الثقة، وبعد هذا الهدف لا أذكر أننا خلقنا فرصاً خطيرة على مدار الشوط الأول لأن المنافس كان يدافع بعدد كبير من اللاعبين، وفي الشوط الثاني سجلنا هدفاً جميلاً من ركلة ركنية، ما منحنا الأفضلية لتحقيق النقاط الثلاث ومواصلة التقدم".

وأختتم: "مباراتنا القادمة بعد أسبوع، وهي مباراة نهائية، وأول نهائي لنا هذا الموسم، ويجب أن نكون مستعدين لها".

ورفع "الزعيم" رصيده إلى 59 نقطة، معززاً صدارته لجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد البطائح عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر، ليبقى في دائرة الخطر مع اشتداد صراع الهبوط.

ووسع العين صدارته بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه شباب الأهلي، والذي تأجلت مباراته في هذه الجولة أمام خورفكان إلى يوم الأربعاء المقبل، بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويذكر أن العين سيواجه في الأول من مايو المقبل، فريق الوحدة، في المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما نجح العين في حجز مقعده للنهائي بفوزه على النصر بنتيجة (3-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لحساب الدور نصف النهائي، فيما تفوق الوحدة في الدور ذاته على الجزيرة بنتيجة (3-1) في مجموع اللقاءين.