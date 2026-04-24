لابا كودجو: غيّرنا عقليتنا لنكون أبطالاً

قال هدّاف فريق العين التاريخي، اللاعب الدولي التوغولي لابا كودجو، إن «الزعيم» غيّر عقليته في الموسم الحالي، وأصبح يركّز على تحقيق الفوز في كل مباراة بغضّ النظر عن الأداء، مشيراً إلى أن الفريق في سنوات سابقة كان يقدّم كرة قدم جميلة، لكنه لم يُتوّج بالألقاب.

وقال كودجو، عقب فوز العين على البطائح بهدفين نظيفين، في المواجهة التي جمعتهما، أمس، على استاد خالد بن محمد ضمن الجولة الـ23 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور أكثر من 1000 متفرج: «غيّرنا عقليتنا لنكون أبطالاً».

وأضاف: «قد لا نقدّم دائماً كرة قدم جميلة، لكن في مواسم سابقة كنا نلعب بشكل ممتع ونسيطر على مجريات اللعب، ومع ذلك لم نُتوّج بالألقاب، لذلك غيّرنا عقليتنا، وأصبح تركيزنا منصبّاً على حصد النقاط، سواء قدمنا أداء جيداً أم لا»، وردّاً على سؤال حول وصول الفريق إلى الجولة الـ23 من دون خسارة، واقترابه من التتويج باللقب من دون هزيمة، قال: «لا نفكر في الفوز باللقب من دون خسارة، بقدر ما نركّز على كل مباراة على حدة، فكل مباراة بالنسبة لنا تُعدّ نهائياً».

وكان العين خطا خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه شباب الأهلي، الذي تأجلت مباراته في هذه الجولة أمام خورفكان إلى يوم الأربعاء المقبل، بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة. في المقابل، تجمّد رصيد البطائح عند 19 نقطة في المركز الـ12، ليبقى في موقف معقّد في صراع البقاء.

وافتتح لابا كودجو التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن يُعزّز العين تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 52، جاء بنيران صديقة بعدما سجّل مدافع البطائح مروان فهد هدفاً بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة حضور أكثر من 1000 متفرج، أغلبهم من أنصار «الزعيم»، الذين احتفلوا مع اللاعبين، ودعموا فريقهم بالأهازيج والهتافات، ورددوا أسماء اللاعبين، كما رفعوا لافتات، مثل «وراك وين ما تروح»، و«الأمة العيناوية»، إلى جانب لافتة باللغة الإنجليزية حملت عبارة «العين في القمة».