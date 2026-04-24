عوانة: ثقتي بخروج «السماوي» من دوامة الهبوط لم تهتز

أعرب قائد فريق بني ياس، فواز عوانة، عن سعادته الكبيرة بتقدمهم إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين والابتعاد عن منطقة الخطر، عقب الفوز الثمين على كلباء (2-1) في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن الجولة الـ23، مؤكداً أن ثقته بقدرة «السماوي» على الخروج من دوامة الهبوط لم تهتز حتى في أصعب الفترات.

وأوضح عوانة - في تصريحات صحافية عقب اللقاء الذي حضره نحو 1000 متفرج - أنه كان مؤمناً بقدرات الفريق منذ البداية، رغم وجودهم في المركز الأخير من دون نقاط بعد مرور ست جولات.

وقال: «لقد قلت بعد أول ست جولات إنه لا خوف على بني ياس، رغم أننا وقتها لم نحصد أي نقطة ولم نسجل أهدافاً، وذلك لثقتي بجودة اللاعبين ودعم الإدارة والجهاز الفني، لم أقل ذلك الآن ونحن في المركز السابع، بل في وقت كنا نمر فيه بظروف صعبة».

ورفع «السماوي» رصيده إلى 25 نقطة، متقدماً من المركز الـ11 إلى السابع مؤقتاً، بينما تجمّد رصيد كلباء عند 23 نقطة، متراجعاً إلى المركز الـ11، وافتتح بني ياس التسجيل في الدقيقة «26» عن طريق مؤنس دبور، قبل أن يدرك كلباء التعادل سريعاً «29» عبر ميها بلازيتش برأسية، وفي الشوط الثاني، استعاد «السماوي» تفوقه وسجّل هدف الفوز «75» عبر نيمانيا ديكوفيتش.