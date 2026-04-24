كايو: العبدولي طلب منا اللعب بأريحية

أشاد مهاجم الوحدة، كايو كانيدو، بالدور الإيجابي الذي لعبه المدرب، حسن العبدولي، في إعادة الفريق إلى المسار الصحيح، بعد قيادته للفوز على الشارقة بهدفين نظيفين، أمس، ضمن الجولة الـ23 من دوري المحترفين لكرة القدم، وذلك عقب توليه المهمة خلفاً للصربي، داركو ميلانيتش، مؤكداً أن المدرب الجديد منح اللاعبين الثقة اللازمة.

وقال كايو، في تصريحات صحافية، عقب اللقاء الذي أُقيم على استاد الشارقة بحضور نحو 1700 متفرج: «حسن العبدولي مدرب يمتلك خبرة كبيرة، ومنحنا الثقة، وطلب منا اللعب بأريحية، بالتأكيد، الفوز يُعزّز الثقة، ويساعد في ترتيب الأمور داخل الفريق».

وأضاف: «كنا نطمح إلى الذهاب بعيداً في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكننا لم نوفق، والآن علينا التركيز على ما تبقى، أهدافنا واضحة، وهي الفوز بجميع المباريات المتبقية والتتويج بلقب كأس الرابطة».

وتابع: «تنتظرنا مباراة مهمة أمام العين في النهائي بعد نحو أسبوع، كنت في الجانب الآخر وأدرك تماماً أهمية هذه المواجهة، لذلك أعلم أن جماهير الوحدة لن تتأخر عن دعمنا»، وكان كايو افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة «18»، مانحاً فريقه الأفضلية، قبل أن يؤمّن البديل رضا غندي بور الفوز بهدف ثانٍ في الدقيقة «90+2»، ليحسم «أصحاب السعادة» المواجهة بثقة.

وبهذا الانتصار، استعاد «العنابي» المركز الرابع مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بانتظار نتيجة مباراة الوصل أمام دبا، التي تقام اليوم، بينما تجمّد رصيد الشارقة عند 25 نقطة، متراجعاً إلى المركز الثامن.