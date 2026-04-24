بطولة الإمارات لبناء الأجسام 26 يوليو

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية تنظيم «بطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية»، يوم 26 يوليو 2026، في مسرح مدينة دبي للإعلام.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتَي المسابقات والمنتخبات، أحمد جوهر، أن البطولة في نسختها المقبلة تُمثّل محطة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة في استكشاف وتطوير لاعبي المنتخبات الوطنية، لما تحمله من أهداف فنية وتنظيمية تُسهم في تطوير اللعبة على مستوى الدولة.

وقال جوهر لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى مشاركة فاعلة لعدد كبير من اللاعبين، لما تُمثّله البطولة من فرصة مهمة لإثبات الجدارة، والوجود ضمن قائمة المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة».

ووصف جوهر بطولة الإمارات بأنها «من أبرز البطولات المحلية، لما لها من دور في تسليط الضوء على المواهب المواطنة، تمهيداً لاختيار الأفضل وضمهم إلى المنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات الدولية».