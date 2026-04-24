أنظار دوري «الأولى» تتجه نحو مباريات الأمتار الأخيرة

تتجه الأنظار، اليوم، في الساعة 17:55، إلى مواجهات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي تندرج ضمن منافسات الأمتار الأخيرة، في ظل تنافس قوي على الصدارة وبطاقات الصعود، وكذلك على البقاء وتفادي الهبوط.

وتُقام خمس مباريات في توقيت واحد، إذ يلتقي الفجيرة مع الاتفاق، والإمارات مع مصفوت، ودبا الحصن مع العربي، والجزيرة الحمراء مع الحمرية، ومجد مع الذيد، بينما تُقام مباراة يونايتد وغلف يونايتد، في الساعة 19:10، فيما تم تحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لقمة حتا والعروبة.

صراع القمة

يستضيف المتصدر يونايتد (47 نقطة) ضيفه غلف يونايتد في مواجهة يسعى من خلالها إلى الحفاظ على الصدارة وتجنب أي تعثر، إذ إن أي نتيجة غير الفوز، بالتزامن مع انتصارات ملاحقيه، قد تضعه تحت ضغط كبير مع اشتداد المنافسة.

قمة الجولة الـ 25

تُعد مواجهة العربي (44 نقطة) ودبا الحصن (43 نقطة) على ملعب الأخير أبرز مباريات اليوم، وتوصف بأنها «مباراة الست نقاط»، لتأثيرها المباشر على سباق الصعود، فالفوز سيقرب أحد الفريقين من المراكز المؤهلة لدوري المحترفين، بينما ستعقد الخسارة مهمة الطرف الآخر، في حين قد يخدم التعادل الفرق المنافسة القادمة من الخلف.

صراع مباشر

وفي مواجهة لا تقل أهمية يلتقي حتا والعروبة، ولكل منهما 43 نقطة، في صراع مباشر على المراكز المتقدمة، وتحمل المباراة طابع «ست نقاط» أيضاً، إذ إن الفوز سيعزز حظوظ أحدهما في المنافسة على الصعود، في حين لا يخدم التعادل طموحات الطرفين.

الذيد يطارد القمة

يواصل الذيد (41 نقطة) مطاردته لفرق المقدمة عندما يواجه مجد (14 نقطة)، في مباراة يدخلها الفريقان بشعار «لا بديل عن الفوز»، فالذيد يسعى لتقليص الفارق مع فرق الصدارة، فيما يبحث مجد عن إنعاش آماله الصعبة في البقاء.

تحسين المراكز

وفي وسط الترتيب يسعى الفجيرة (34 نقطة) لإيقاف انتصارات الاتفاق (19 نقطة)، حيث يسعى لتثبيت موقعه في المنطقة الدافئة، وفي مواجهة أخرى، يلتقي الإمارات (33 نقطة) مع مصفوت (18 نقطة) في مباراة تُصنّف ضمن طموح تحسين الترتيب.

إنعاش آمال البقاء

وفي قاع الترتيب يبحث الجزيرة الحمراء (17 نقطة) عن فرصة ثمينة لإنعاش آمال البقاء عندما يستضيف الحمرية (26 نقطة).