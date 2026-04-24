دبي تحتضن أمسية المقاتلين المحترفين

تحتضن دبي منافسات رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم 24 مايو المقبل، في «كوكاكولا أرينا» للمرة الأولى، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في أمسية رياضية تحمل عنوان «فخر العرب».

وأعلنت اللجنة المنظمة، في بيان لها، أن البطولة تشهد تنافس نخبة المقاتلين من 11 دولة، مشيرة إلى أن البطل الإماراتي محمد يحيى يخوض أولى مشاركاته مع الرابطة في «النزال الرئيسي»، أمام التونسي مهدي السعدي، ضمن ربع نهائي وزن الريشة، إضافة إلى المواجهة القوية بين بطل النسخة السابقة، المغربي صلاح الدين هاملي (صاحب السجل الخالي من الهزائم)، والجزائري إلياس ديجورن.

كما كشفت عن مشاركة اللاعبة زمزم الحمادي، الموهبة الإماراتية الصاعدة في الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، لتكون من أبرز الأسماء المنتظرة في الأمسية أمام الجمهور.