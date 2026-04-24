الوكيل: التركيز الذهني وراء «النصر» على البطائح بفارق 21 نقطة

أكد مدرب النصر، المصري حسام الوكيل، أن التركيز الذهني كان عاملاً أساسياً في تحقيق «العميد» انتصاره المستحق على مضيفه البطائح، بفارق 21 نقطة (95-74)، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة «كأس الإمارات» لكرة السلة، ليقترب الفريق خطوة من بلوغ النهائي الثالث له هذا الموسم.

كما شهدت مرحلة ذهاب نصف النهائي عودة فريق شباب الأهلي من صالة مضيفه الشارقة بفوز صعب، جاء بفارق ثماني نقاط وبنتيجة (92-84)، ليقترب من المباراة النهائية، شريطة تجديد الفوز في لقاء الإياب بعد غد.

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم»: «التركيز الذهني كان العامل الأساسي في القدرة على تحقيق الفوز، في مباراة جاءت بدايتها متقاربة المستوى، بعد انتهاء ربعها الأول بالتعادل (22-22)».

وأوضح: «نجحنا من خلال التركيز العالي للاعبي الفريق، سواء من الناحية الدفاعية وتقليل نسبة الأخطاء، أو على صعيد بناء الهجمات المنظمة والسريعة، في الحصول على الأفضلية، والقدرة على بناء فارق مريح بلغ 21 نقطة مع نهاية الفترة الثالثة، بعد أن تمكنا من حسم الربعين الثاني والثالث بواقع (29-13 و22-17)، والحفاظ على هذا الفارق في الدقائق العشر الأخيرة، مع انتهاء الربع الرابع بالتعادل (22-22)».

وأضاف: «واصل محترفنا الجديد الأميركي تايلور ستون تقديم أداء لافت بتسجيله 28 نقطة، وجاء ذلك مكملاً لتألق كل من مواطنه وصانع ألعاب الفريق مارفيل هاريس، الذي سجل 23 نقطة، كما سجل الدولي مامادوا نداي وصالح سلطان 12 و11 نقطة على التوالي».

وتابع: «نتطلع في لقاء الإياب، الأحد، إلى تكرار الأداء ذاته، وبلوغ النهائي الثالث للنصر هذا الموسم بعد مسابقتي (كأس الاتحاد) و(الدوري العام)، وسط طموحات مشروعة للعميد في الحفاظ على كأس الإمارات في خزائن النادي للعام الثالث على التوالي، بعد نجاحنا في التتويج باللقب في النسختين الأخيرتين».

واشنطن «كلمة السر» في انتصار شباب الأهلي

حافظ المحترف الأميركي وصانع ألعاب فريق شباب الأهلي، ديشوندري واشنطن، على معدلاته التهديفية المرتفعة في الموسم الحالي، بعد أن سجل 28 نقطة، وأسهم في تحقيق فريقه انتصاراً صعباً على الشارقة بنتيجة (92-84).

وجاءت انطلاقة المباراة متقاربة المستوى، بعد انتهاء الربع الأول بالتعادل (21-21)، قبل أن يقود واشنطن هجوم شباب الأهلي لإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق ست نقاط، بعد تفوق «الفرسان» في الربع الثاني بنتيجة (23-17).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، سجل «الشارقة» صحوة لافتة، حيث نجح لاعبوه مع نهاية الفترة الثالثة في تقليص الفارق إلى أربع نقاط، بعد فوزهم بنتيجة الربع الثالث (25-23).

وعاود واشنطن التألق في الدقائق الـ10 الأخيرة، بتسجيله 15 نقطة كانت كفيلة بمنح شباب الأهلي الأفضلية في الربع الرابع بنتيجة (25-21)، والخروج فائزاً بالمباراة.