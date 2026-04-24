70 فريقاً تُشارك في بطولة دبي لأكاديميات الكرة الطائرة

أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الكرة الطائرة»، غداً، بمشاركة 70 فريقاً تُمثّل 25 أكاديمية ونادياً من مختلف أنحاء الدولة، بالتعاون مع اتحاد الكرة الطائرة وشركة «سبورتس مانيا» الشريك التشغيلي، وتستمر منافساتها حتى 13 يونيو 2026.

وتضم البطولة خمس فئات عمرية للذكور والإناث (دون 10 و12 و14 و16 و19 سنة)، ومن المقرر إقامة أكثر من 250 مباراة تستضيفها ملاعب نادي شباب الأهلي وصالة الصفا الرياضية في منطقة جميرا.

وعقد مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة اجتماعاً فنياً مع المدربين ومديري الأكاديميات المشاركة، جرى خلاله استعراض اللوائح الفنية والتنظيمية، واعتماد جدول المباريات، والإجابة عن جميع استفسارات المشاركين.

وأكد مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، علي عمر البلوشي، في مؤتمر صحافي، أن المجلس يضع ملف اكتشاف وتطوير المواهب في مقدمة أولوياته، قائلاً: «نعمل على بناء منظومة متكاملة لاستقطاب ورعاية اللاعبين الواعدين في مختلف الألعاب، وإطلاق هذه البطولة يعكس التزامنا بتوفير بيئة تنافسية حقيقية تمنح الناشئين فرصة لإثبات قدراتهم وصقل مهاراتهم، عبر زيادة عدد المباريات وفقاً للمعايير الدولية».

من جهته، قال المدير الإداري في شركة «سبورتس مانيا»، طارق عبود: «نعتز بتنظيم هذه البطولة التي تجمع الأكاديميات الحكومية والخاصة والأندية من مختلف أنحاء الدولة، للتنافس في مباريات رسمية تُعزّز مسار تطوير المواهب الناشئة».

وتتقدّم كوكبةَ المشاركين في البطولة أنديةُ: الوصل وشباب الأهلي والنصر وحتا والذيد، إلى جانب أكاديميات «وايلد كاتس» و«يو آي جي سبورتس» و«إف دي آر» و«سنتريكس»، و«سنترلاين» و«وان ديلا كروز» و«نكست جين» و«هيك فوليبول» و«سبيد سبورتس»، و«سبايكرز أبوظبي» و«المواكب» و«أبوظبي فوليبول كلينك» و«إيه تي بي في كوم» و«أولمبيك ستارز» و«إسبيريا».