نهائي كأس الاتحاد.. عبيد يلعب على التفاصيل وبيني يراهن على الشغف

كشف مدربا فريقي حتا و«بالم 365»، وليد عبيد والإسباني إينايكي بيني، على التوالي، عن جاهزية الفريقين لخوض المباراة النهائية لكأس الاتحاد لكرة القدم، المقررة، غداً، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم في مقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج في دبي، مؤكدَين أهمية الفوز باللقب، الذي يُقام بأسلوب جديد في الموسم الحالي، إذ يضم جميع فرق الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وقال مدرب فريق حتا، وليد عبيد: «الجهاز الفني عمل على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، مع التركيز على الجوانب البدنية والاستشفاء، مستفيداً من أن معظم عناصر الفريق تمتلك خبرة سابقة في خوض النهائيات»، موضحاً: «حتا نجح في تجاوز العديد من التحديات خلال الموسم، سواء في الدوري أو الكأس».

وأكد أن الفريق سيخوض المباراة بتركيز عالٍ لاختلاف طبيعة مواجهات الكؤوس، التي تعتمد على التفاصيل الصغيرة، طامحاً إلى تقديم مباراة تليق بالمنافسة.

من جهته، أكد مدرب فريق «بالم 365»، الإسباني إينايكي بيني، أن طموح فريقه عالٍ لتحقيق الفوز، واصفاً المشاركة في البطولة بأنها كانت فرصة مميزة بسبب مشاركة عدد كبير من الفرق.

وقال بيني: «مشوار الفريق لم يكن سهلاً، لكنه كان إيجابياً منذ البداية وحتى الوصول إلى النهائي، وإن قدرة اللاعبين على العودة في أكثر من مباراة بعد استقبال الأهداف تعكس شخصية الفريق»، مضيفاً: «(بالم 365) يستحق الوجود في النهائي، مع احترامه الكبير للمنافس، خصوصاً في ظل الفارق»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الطموح والشغف لدى اللاعبين يمثلان نقطة قوة للفريق الشاب.