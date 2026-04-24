النصر يطمع بتخطّي الجزيرة في قمة مواجهات اليوم

يملك فريق النصر فرصة للاقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات الخارجية، عندما يستقبل الجزيرة، في الساعة 20:45، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ23 من دوري المحترفين لكرة القدم، فيما يسعى «فخر أبوظبي» للحفاظ على المركز الثالث في قمة مواجهات اليوم، وكان «العميد»، صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، قد مرّ بفترة صعبة من حيث النتائج في منتصف الموسم، وضعته في دائرة الخطر، قبل أن ينجح في الجولة الماضية في الابتعاد عنها رسمياً، ليعود إلى دائرة المنافسة على البطاقات المؤهلة.

ومع توجُّه الاتحاد الآسيوي لزيادة عدد المقاعد في بطولتَي دوري أبطال آسيا للنخبة و«آسيا 2»، تبدو الفرصة مواتية أمام النصر للظهور خارجياً، ولو على مستوى دوري أبطال الخليج، لكن ذلك يبقى مرهوناً بتحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية، بدءاً من مواجهة اليوم أمام الجزيرة.

ويدخل «الأزرق» اللقاء بسجل خالٍ من الهزائم في آخر ثماني مباريات متتالية (فاز في مباراتين وتعادَل في ست)، علماً بأن آخر مرة حافظ فيها على سلسلة أطول من دون خسارة، كانت في موسم 2011-2012 حين تجنب الهزيمة في 11 مباراة.

في المقابل، يدرك الجزيرة، صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، أن الفوز في لقاء اليوم ضروري للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بغض النظر عن نتيجة نهائي كأس رئيس الدولة الذي سيجمعه بالعين، حيث يمنح اللقب بطاقة قارية.

وكان «فخر أبوظبي» قد استعاد توازنه بعد خسارته أمام شباب الأهلي (1-2)، بفوزه المثير على دبا (4-3) في الجولة الماضية، ويُعد الفريق الوحيد هذا الموسم الذي لم يفقد أي نقطة بعد تقدّمه في النتيجة.

الظفرة - عجمان

يسعى الظفرة لإنعاش آماله في البقاء بدوري المحترفين، عندما يستقبل، في الساعة 18:00، ضيفه عجمان على استاد حمدان بن زايد، في مواجهة يخوضها بعد سلسلة نتائج سلبية دفعته إلى عمق منطقة الهبوط.

ويدخل «فارس الظفرة» اللقاء في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة، بعدما خسر آخر أربع مباريات، علماً بأن آخر مرة خسر فيها خمس مباريات متتالية كانت في موسم 2022-2023 الذي شهد هبوطه، وكانت الخسارة الخامسة حينها أمام عجمان (0-2).

في المقابل يأمل عجمان، صاحب المركز الثامن برصيد 24 نقطة، تحقيق الفوز لتفادي أي حسابات معقدة تتعلق بالبقاء، وحذّر مدربه الصربي غوران توفيغدزيتش لاعبيه من خطورة المنافس، قائلاً في المؤتمر الصحافي: «الظفرة فريق منظم دفاعياً ويعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة».

الوصل - دبا

يبحث الوصل عن مُصالحة جمهوره بعد خروجه من ربع نهائي «دوري أبطال آسيا 2» بخسارة قاسية، عندما يستضيف، في الساعة 18:00، على استاد زعبيل فريق دبا، الذي يسعى بدوره لاستغلال ظروف مضيفه وتعزيز حظوظه في البقاء.

ويدخل «الإمبراطور» اللقاء في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، ولا خيار أمامه سوى الفوز لتأكيد تجاوزه للمرحلة الصعبة التي مر بها أخيراً، والحفاظ على فرصه في المنافسة على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

من جهته لا يملك دبا، صاحب المركز الأخير برصيد 17 نقطة، سوى التمسك بآماله في تحقيق انتصار يُنعش حظوظه في البقاء، خصوصاً أنه سبق أن حقق ثلاثة انتصارات على الوصل في 13 مواجهة مباشرة، مقابل تسعة انتصارات لـ«الإمبراطور» وتعادل واحد.