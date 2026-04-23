العين يقترب من درع الدوري بثنائية في شباك البطائح

اقترب العين خطوة جديدة من التتويج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما وسّع الفارق مع ملاحقه شباب الأهلي إلى 7 نقاط مؤقتاً، إثر فوزه خارج أرضه على البطائح بهدفين نظيفين، ضمن الجولة 23 من المسابقة.

ورفع «الزعيم» رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه شباب الأهلي، الذي تأجلت مباراته في هذه الجولة أمام خورفكان إلى يوم الأربعاء المقبل، بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

واحتفل لاعبو العين مع جماهيرهم عقب صافرة النهاية، بعدما حرصت الجماهير على مرافقة الفريق من العين إلى الشارقة لمساندته، في مشهد يعكس قوة الارتباط بين الطرفين.

وشهدت المباراة حضور أكثر من ألف متفرج، غالبيتهم من جماهير «الزعيم»، التي دعمت فريقها بالأهازيج والهتافات، ورددت أسماء اللاعبين، كما رفعت لافتات «وراك وين ما تروح» و«الأمة العيناوية»، إلى جانب لافتة باللغة الإنجليزية حملت عبارة «العين في القمة».

وجاءت المباراة بمثابة بروفة مهمة للفريق قبل مواجهته المرتقبة أمام الوحدة يوم الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبدأ العين اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة 6 عبر هدافه لابا كودجو من ركلة جزاء، وهو الهدف الذي منح الفريق أفضلية مبكرة وهدوءاً في الأداء، قبل أن تنحصر الكرة في وسط الملعب مع أفضلية واضحة للضيوف.

وعزز العين تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 52، بعدما سجل مدافع البطائح مروان فهد هدفاً رأسياً بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد كرة ركنية نفذها الأرجنتيني أليخاندرو كاكو.

في المقابل، تجمّد رصيد البطائح عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر، ليبقى في موقف معقد في ظل اشتعال صراع البقاء.