«مرفوض».. شباب الأهلي يرد على الاتحاد الآسيوي ببيان مقتضب

أصدر نادي شباب الأهلي بيان رسمي مقتضب حول القرار الصادر من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي بشأن رفض الاحتجاج المقدم من النادي على خلفية الأحداث التي رافقت مباراته مع ما تشيدا زيلفيا الياباني ضمن الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال النادي في البيان: «قامت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالرد على الشكوى المقدمة من شركة شباب الأهلي لكرة القدم كالتالي: مرفوض».

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أبلغ نادي شباب الأهلي رسمياً بقرار لجنة الانضباط والأخلاق الصادر اليوم الخميس بـ رفض الاحتجاج المقدم من نادي شباب الأهلي بخصوص الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة «ماتشيدا» الياباني، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا النخبة، التي انتهت بفوز ماتشيدا 1-صفر.

وجاء في حيثيات القرار الذي تسلمه نادي شباب الأهلي «تثبيت نتيجة المباراة ورفض طلب النادي بإعادة المباراة أو احتساب الهدف الملغي».

وجاء القرار بلا حيثيات أو ذكر للأسباب الفنية لرفض الاحتجاج، وقال أن أمام إدارة «الفرسان» 10 أيام لطلب حيثيات القرار، تمهيداً للتصعيد القانوني نحو محكمة التحكيم الرياضي (CAS).