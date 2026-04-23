غازي الشمري: بني ياس استحق الفوز.. وإيسيالا يؤكد: «المباراة متكافئة»

أكد مدرب كلباء العراقي غازي الشمري أن فريق بني ياس استحق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 2-1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري االمحترفين، والتي رفعت رصيد بني ياس إلى 25 نقطة في المركز السابع، مقابل تجمّد رصيد كلباء عند 23 نقطة في المركز 11.

وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «نبارك لفريق بني ياس الفوز، فقد عرف كيف يحسم اللقاء، وسجل هدفين من كرات عرضية».

وأضاف: «فريقنا استقبل أهدافاً كثيرة في المباريات السابقة، وعملنا على تصحيح هذا الجانب، لكننا ما زلنا نستقبل الأهداف بالطريقة نفسها، وعلينا مضاعفة الجهود لمعالجة ذلك». وأشار إلى أن فريقه قدم أداءً جيداً في الشوط الأول، قبل أن يتأثر بدنياً في الشوط الثاني، مؤكداً أن بني ياس استحق الفوز.

من جانبه، أكد مدرب بني ياس الروماني إيسيالا أن فريقه قدم مباراة جيدة، وأن المواجهة كانت متكافئة بين فريقين جيدين.

وقال: «المباراة شهدت صناعة العديد من الفرص من الطرفين، وكنا نستعيد الكرة بسرعة عند فقدانها، ويسعدني أننا بادرنا بالتسجيل أولاً قبل أن نستقبل هدفاً من ضربة ركنية».

وتابع: «سيطرنا على مجريات اللقاء وكانت لنا الأفضلية، وسجلنا هدفاً لم يُحتسب، وفي الشوط الثاني سنحت لكلباء فرصة ارتطمت بالعارضة، لكننا كنا الطرف الأكثر سيطرة، خاصة بعد طرد لاعب كلباء، وهو ما يجعلني سعيداً بالأداء».

واختتم إيسيالا بالتأكيد على أهمية فترة التوقف المقبلة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تحسين مركز الفريق في جدول الترتيب وعدم النظر إلى الخلف.