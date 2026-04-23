بني ياس يقفز 4 مراكز ويقترب من ضمان البقاء في «المحترفين»

تقدّم فريق بني ياس في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم من المركز الحادي عشر إلى السابع مؤقتاً، عقب فوزه الثمين خارج أرضه على كلباء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد كلباء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، بحضور نحو ألف متفرج.

ورفع «السماوي» رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد كلباء عند 23 نقطة، ليتراجع إلى المركز الحادي عشر ويدخل في حسابات معقدة في صراع البقاء.

وعزّزت هذه النقاط الثلاث موقف بني ياس بشكل كبير في سباق البقاء، بعدما كان يتذيل جدول الترتيب قبل عدة جولات، قبل أن يستعيد توازنه ويجمع 14 نقطة في آخر سبع مباريات، مقارنة بـ11 نقطة فقط في أول 16 مباراة.

وافتتح بني ياس التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق مؤنس دبور من تسديدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك كلباء التعادل سريعاً في الدقيقة 29 عبر ميها بلازيتش برأسية.

وفي الشوط الثاني، استعاد «السماوي» تفوقه وفرض ضغطه على أصحاب الأرض، ليخطف هدف الفوز في الدقيقة 75 عبر نيمانيا ديكوفيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.