الوحدة يعبر الشارقة بثنائية ويشعل صراع المركز الرابع

استعاد فريق الوحدة المركز الرابع مؤقتاً في جدول ترتيب دوري أدنوك المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه الشارقة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الشارقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، بحضور نحو 1700 متفرج.

ورفع «العنابي» رصيده إلى 39 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع مؤقتاً، بانتظار نتيجة مباراة الوصل أمام دبا التي تُقام غداً على استاد زعبيل، فيما تجمّد رصيد الشارقة عند 25 نقطة ليتراجع إلى المركز الثامن.

وافتتح كايو كانيدو التسجيل مبكراً في الدقيقة 18، مانحاً فريقه الأفضلية، قبل أن يضيف البديل رضا غاندي بور الهدف الثاني في الدقيقة (90+2)، ليحسم «أصحاب السعادة» المواجهة لصالحهم بثقة.