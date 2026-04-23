الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج شباب الأهلي.. ويسلمه قراراً بلا حيثيات

في قرارٍ صادم، أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نادي شباب الأهلي رسمياً بقرار لجنة الانضباط والأخلاق الصادر اليوم بـ رفض الاحتجاج المقدم من نادي شباب الأهلي بخصوص الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة "ماتشيدا" الياباني، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا النخبة، التي انتهت بفوز ماتشيدا 1-صفر.

وجاء في حيثيات القرار الذي تسلمه نادي شباب الأهلي "تثبيت نتيجة المباراة ورفض طلب النادي بإعادة المباراة أو احتساب الهدف الملغي".