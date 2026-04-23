22 مايو موعد نهائي كأس رئيس الدولة بين العين والجزيرة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإماراتية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي الجزيرة والعين في نهائي كأس رئيس الدولة، في صراع قوي على اللقب الأغلى في الكرة الإماراتية.

وحدد اتحاد كرة القدم موعد المباراة، إذ من المقرر أن تُقام يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026، عند الساعة 19:40 مساءً، على استاد محمد بن زايد، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وأجواء حماسية تليق بقيمة الحدث.

ويسعى الفريقان إلى التتويج باللقب، حيث يطمح كل منهما لإنهاء موسمه بأفضل صورة ممكنة، في مواجهة تحمل الكثير من الندية.