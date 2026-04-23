شباب الأهلي يواصل تدريباته في جدة بانتظار قرار الاتحاد الآسيوي

واصل فريق شباب الأهلي، اليوم الخميس، تدريباته على الملاعب الفرعية لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» في جدة، ضمن برنامجه الإعدادي، وذلك عقب مواجهته أمام فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها إلغاء هدف صحيح لصالح شباب الأهلي.

وأقيمت الحصة التدريبية بمشاركة جميع اللاعبين، حيث حرص الجهاز الفني على الحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية للفريق، ضمن البرنامج المعد للفترة الحالية.

كما شهد اليوم عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي بين إدارة نادي شباب الأهلي ولجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لمناقشة الاحتجاج الذي تقدم به النادي على خلفية القرارات التحكيمية في مباراة نصف النهائي.

وينتظر شباب الأهلي صدور قرار رسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الاحتجاج المقدم.

من جهة أخرى، قال عبدالمجيد حسين، نائب رئيس شركة نادي شباب الأهلي، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة السعودية الرياضية، إن إدارة النادي أنهت اجتماعها مع لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بحضوره إلى جانب مدرب الفريق البرتغالي باولو سوزا.

وأكد: «لم يصلنا حتى هذه اللحظة قرار رسمي حول رفض الاحتجاج»، مشدداً على ثقة النادي في نزاهة الاتحاد الآسيوي، بقوله: «ثقتنا كبيرة بأن تعود لنا حقوقنا»، كما أشار إلى أن النادي يعمل عبر فريق قانوني أوروبي متخصص، موضحًا أن «الأمور تسير في صالحنا».