عشاق رونالدو: عشنا لحظة استثنائية بمتابعة «الأسطورة» في دبي

خطف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الأضواء في دبي، خلال مواجهة فريقه النصر السعودي أمام الأهلي القطري، في نصف نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، بعدما تحوّل استاد زعبيل في دبي إلى وجهة جماهيرية استثنائية، احتشد حولها الآلاف من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس حجم التأثير العالمي لـ«الأسطورة».

ولم يكن الحضور الجماهيري المبكر، الذي بدأ قبل أكثر من ثلاث ساعات من انطلاق المباراة، مجرد انتظار لمباراة كرة قدم، بل كان بمثابة احتفال بوجود رونالدو على أرض الواقع، حيث حرص المشجعون على الوجود مبكراً لضمان لحظة رؤيته، والتقاط الصور، وعيش تجربة استثنائية لا تتكرر كثيراً.

ويأتي هذا الزخم الجماهيري الكبير بالتزامن مع أهمية المباراة أمام الأهلي القطري، في مواجهة تحمل طابعاً تنافسياً عالياً، لكنها في الوقت ذاته تحوّلت إلى حدث جماهيري عالمي، بفضل حضور رونالدو، الذي لايزال قادراً على جذب الأنظار أينما حل، وصناعة أجواء استثنائية داخل الملعب وخارجه.

وقال الإسباني إيفان خوان، الذي حضر من مدريد خصيصاً إلى دبي لـ«الإمارات اليوم»: «جئت فقط من أجل رونالدو، أتابعه منذ بداياته مع سبورتينغ لشبونة عندما كان في الـ17 من عمره، وكنت حريصاً على متابعته في كل محطاته»، وأضاف: «هذه زيارتي الثالثة إلى دبي، لكنها المرة الأولى التي تكون من أجل رونالدو تحديداً، وجوده هنا يمنحنا فرصة مميّزة لمشاهدته عن قرب، وهي تجربة لا تُعوّض لأي مشجع».

من جانبها، أكّدت نيل، وهي مشجعة من أصول أردنية تعيش في دبي، أن وجود رونالدو كان السبب الرئيس لحضورها المباراة، وقالت: «جئت فقط لرؤية رونالدو، على الرغم من أنني أشجع الفريق، فإن وجوده هو الدافع الأكبر بالنسبة لي»، وأضافت: «هذه المرة الأولى التي أشاهده فيها مباشرة، رغم أنني أتابعه منذ سنوات طويلة، وأحب كرة القدم كثيراً»، وتابعت: «الأجواء رائعة، الطقس جميل، والجماهير هنا مملوءة بالحماس، وأنا متحمسة جداً لمتابعة المباراة».

أما حازم زعيتر، وهو سوري مقيم في الإمارات منذ أكثر من 22 عاماً، فقد حضر برفقة نجله، أحد أكبر مشجعي رونالدو، وقال: «استغرقت ساعة ونصف الساعة في الطريق من أجل الوصول إلى الملعب ومشاهدة رونالدو، هذه المرة الأولى لي، لكنها الثالثة لابني».

وأضاف: «أي مكان يوجد فيه رونالدو يشهد هذا الزخم الجماهيري، لأنه ببساطة أحد أفضل اللاعبين في التاريخ»، وأوضح أن نجله سبق له مشاهدة النجم البرتغالي في «إكسبو دبي»، ثم في أبوظبي مع فريقه، قبل أن تتكرر التجربة في هذه المباراة، مؤكداً أن الأجواء في استاد زعبيل تعكس مكانة دبي واحدةً من أفضل المدن في العالم لاستضافة مثل هذه الأحداث.

بدورها، عبّرت كارن غلايني، وهي لاعبة كرة قدم من أصول لبنانية وتعيش في الإمارات، عن سعادتها بحضور المباراة، قائلة: «من المؤكد أنني حضرت من أجل رونالدو، أنا من عشاقه منذ الصغر، ولم أتمكن من حضور المباراة السابقة بسبب نفاد التذاكر، لكنني نجحت في الحضور»، وأضافت: «مشاهدته على أرض الواقع تجربة رائعة، وأنا سعيدة جداً، لأنه لاعب يستحق كل هذا الاهتمام».

بالخمسة.. النصر يقهر الأهلي ويتأهل لنهائي «آسيا 2»

بلغ النصر السعودي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2، بعدما حقق فوزاً عريضاً على الأهلي القطري بنتيجة (5-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب زعبيل في دبي، وسط حضور جماهيري لافت تجاوز 6000 متفرج.

وبهذا الانتصار، يضرب النصر موعداً مع جامبا أوساكا الياباني في المباراة النهائية، المقررة يوم 16 مايو المقبل، لحسم لقب البطولة.

وسجّل للنصر كينغسيلي كومان «هاتريك» في الدقائق (12 و45+2 و63)، وأنجيلو بورجيس (23)، وعبدالله الحمدان (80)، بينما سجّل هدف الأهلي الوحيد سيكو عمر (10).