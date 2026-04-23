«الآسيوي» يبتّ في شكوى شباب الأهلي خلال اجتماع يعقد اليوم

علمت «الإمارات اليوم» أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيبتّ، اليوم، في الشكوى التحكيمية التي تقدم بها نادي شباب الأهلي بعد مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني (0-1) في نصف نهائي دوري أبطال آسيا (النخبة)، أول من أمس، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في البطولة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن الاحتجاج المُقدم من شباب الأهلي، تم قبوله وتحويله رسمياً إلى لجنة الانضباط والأخلاقيات، الجهة المختصة باتخاذ القرار النهائي، وأن شباب الأهلي طالب بإعادة المباراة.

وكشف مصدر مقرب من نادي شباب الأهلي، أن «الاتحاد الآسيوي أكّد أن قرار النظر في إمكانية إعادة المباراة سيكون بيد لجنة الانضباط، وفقاً للوائح المعتمدة».

وفي ظل هذه التطورات، قررت بعثة فريق شباب الأهلي البقاء في مدينة جدة، وعدم المغادرة في الوقت الحالي، انتظاراً لقرار لجنة الانضباط، في خطوة تعكس تمسك النادي بحقوقه، وحرصه على متابعة القضية حتى صدور الحكم النهائي، خصوصاً أن احتمالية إعادة المباراة واردة، في ظل الملابسات التي رافقت الواقعة واستناداً إلى اللوائح الآسيوية.

وتعود خلفية الأزمة إلى القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة، والتي فجّرت موجة غضب واسعة، بعد إلغاء هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 92، في لقطة اعتبرها كثيرون من أكثر الحالات التحكيمية إثارة للجدل في البطولة.

وشهدت المباراة لحظة حاسمة عندما سجّل بالا هدف التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل الحكم الأسترالي، شون إيفانز، ويقرر إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بداعي وجود مخالفة تتعلق بتوقيت استئناف اللعب أثناء تنفيذ تبديل للفريق الياباني، رغم استمرار اللعب بشكل طبيعي من دون أي إيقاف.