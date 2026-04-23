«دبي لكرة السلة» يتصدر «كبار» الدوري الأدرياتيكي

حسم فريق دبي لكرة السلة صدارة مرحلة الثمانية الكبار، في دوري رابطة الأندية الأدرياتيكية «ABA»، لموسم 2025-2026، بعد فوزه خارج أرضه، مساء أول من أمس، على فريق «بوسنة بي إتش تيليكوم» بنتيجة 92-64 في سراييفو، ليؤكد جاهزيته لخوض الأدوار الإقصائية.

وضمن الفريق بهذا الانتصار إنهاء المرحلة في المركز الأول، ما يمنحه أفضلية اللعب على أرضه خلال الدور ربع النهائي، المقرر انطلاقه في مايو المقبل، والذي يقام بنظام الأفضل من ثلاث مباريات.

وفرض نادي دبي سيطرته منذ البداية، لينهي الشوط الأول بنتيجة 46-31، واستمر الأداء القوي في الشوط الثاني، مع حفاظ الفريق على نسق الضغط الهجومي والدفاعي، ما أسهم في توسيع الفارق تدريجياً، لينهي المباراة بفوز عريض 92-64.

وأكد الفوز مرة جديدة عمق التشكيلة وتوازن الفريق، مع تسجيل ستة لاعبين أرقاماً مزدوجة، وتصدر دجنان موسى قائمة المسجلين برصيد 15 نقطة، فيما أضاف كينان كامينياش وبرونو كابوكلو 13 نقطة لكل منهما، كما سجل مفيوندو كابينجيلي 12 نقطة، وأضاف فيليب بيتروشيف 11 نقطة، فيما أكمل أليكسا أفراموفيتش قائمة اللاعبين أصحاب الأرقام المزدوجة برصيد 10 نقاط.

ويدخل فريق دبي لكرة السلة الآن الأدوار الإقصائية من الدوري الأدرياتيكي كصاحب المركز الأول، مدعوماً بزخم قوي بعد هذا الأداء اللافت.