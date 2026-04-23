«فيكتوري» يستعدّ لـ «فورمولا 1» في 5 دول

كثف فريق فيكتوري تحضيراته لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة العالم لـ«الفورمولا 1» للزوارق السريعة التي يدخلها بصفته حامل اللقب، وذلك عقب إعلان اللجنة المنظمة البرنامج الكامل لموسم 2026 الذي يتضمن سبع محطات تقام في خمس دول مختلفة.

وأعلن منظمو البطولة، أمس، الروزنامة الرسمية للموسم الجديد التي تشهد إقامة أول جائزة كبرى في تاريخ البطولة في منطقة آسيا الوسطى، وتحديداً في قيرغيزستان، ضمن سبع جولات تمتد عبر قارات عدة.

وينطلق الموسم في كالياري الإيطالية، من 29 إلى 31 مايو المقبل، قبل أن تتجه البطولة إلى قيرغيزستان، من 31 يوليو إلى الثاني من أغسطس المقبلين، وتتجه البطولة بعد ذلك إلى الصين لإقامة جولتين متتاليتين، حيث يُعلن لاحقاً عن موقع الجولة الأولى، المقررة بين 28 و30 سبتمبر المقبل، تليها جائزة كبرى في شنغهاي، يومَي الثالث والرابع من أكتوبر.

وتعود المنافسات إلى مدينة جدة في نوفمبر، حيث تقام الجولة من 27 إلى 29 من الشهر ذاته، وتبقى البطولة في منطقة الشرق الأوسط للجولة التالية، المقررة من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل، على أن يُعلن عن موقعها لاحقاً، أما السباق الختامي فيقام مجدداً على بحيرة خالد في الشارقة، التي تستضيف النسخة الـ25 من جائزة الشارقة الكبرى، ضمن جائزة «الطريق إلى الشارقة» من 18 إلى 20 ديسمبر المقبل، لتُسدل الستارة على منافسات الموسم.

وكان فريق فيكتوري قد توّج بلقب البطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، خلال الموسم الماضي، ويعود هذا العام بطموحات كبيرة للحفاظ على لقبه، بمشاركة السائقين شون تورينتي، حامل لقب فئة السائقين، وأليك ويكستروم، إلى جانب أحمد الفهيم.

