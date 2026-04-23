منتخب الجوجيتسو يجتاز إجراءات الوزن.. وجاهز لـ «ألعاب آسيا الشاطئية»

اجتاز لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للجوجيتسو بنجاح إجراءات الوزن الرسمية التي أجريت، أمس، استعداداً لانطلاق المنافسات ضمن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026»، التي تستضيفها الصين من 22 إلى 30 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز منتخبات القارة.

وتُعدّ مرحلة الميزان خطوة مهمة تسبق انطلاق النزالات، وتمنح مؤشراً عاماً إلى جاهزية اللاعبين والتزامهم، بعد فترة من التحضيرات المكثفة.

وأكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مبارك صالح المنهالي، أن إجراءات الوزن سارت بسلاسة ووفق الخطة الموضوعة، مع التزام واضح من جميع اللاعبين، الأمر الذي يعكس مستوى الجدية في الاستعداد للبطولة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تمنح مؤشراً إيجابياً إلى جاهزية اللاعبين قبل خوض المنافسات.

وأضاف أن لاعبي ولاعبات المنتخب يدخلون المنافسات بطموح كبير لتقديم أداء قوي، يعكس حجم التحضيرات التي خضعوا لها خلال الفترة الماضية، في ظل جاهزية عالية وخبرة متراكمة في مثل هذه الاستحقاقات.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب، غابرييل ألفيس، أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزاً ذهنياً وفنياً، لافتاً إلى تقارب مستويات المنافسة في هذا النوع من البطولات، ما يجعل التركيز على التفاصيل عاملاً حاسماً.

ويشارك في هذا الحدث القاري نحو 3800 لاعب ولاعبة، يمثّلون 45 دولة آسيوية، ويتنافسون في 14 رياضة، بينما يشارك المنتخب بتشكيلة متوازنة تضم نخبة من اللاعبين واللاعبات، حيث يشارك في فئة الرجال: عمر علي السويدي، وخالد محمد الشحي، وسلطان محمد حسن، وسلطان عماد جبر، ومهدي خالد العولقي، وسلطان فيصل الحوسني، بينما تضم قائمة السيدات: حصة ثاني الشامسي، وأسماء حسن الحوسني، وزمزم محمد الحمادي، وشمسة خميس العامري، وشما يوسف الكلباني، ومهرة محمد محفوظ.