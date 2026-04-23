العين يتربص بالبطائح لملامسة لقب دوري المحترفين     

تُفتتح الجولة الـ23 من دوري المحترفين لكرة القدم، مساء اليوم، بثلاث مواجهات تحمل أبعاداً متباينة بين صراع القمة، وتحسين المراكز، والهروب من القاع، وتتصدّرها مهمة العين الساعي إلى توسيع الفارق في الصدارة، والاقتراب أكثر من حسم اللقب، فيما يلتقي الشارقة مع الوحدة، ويستضيف كلباء نظيره بني ياس.

وتُستكمل الجولة، غداً، حيث يستقبل الظفرة منافسه عجمان، ويواجه الوصل ضيفه دبا، ويحل الجزيرة ضيفاً على النصر، فيما تأجلت مباراة شباب الأهلي وضيفه خورفكان إلى الأربعاء المقبل.

العين - البطائح

تبدو الفرصة سانحة أمام فريق العين للاقتراب خطوة إضافية نحو التتويج باللقب، عندما يخوض، في الساعة 20:45 مساءً، مهمة محفوفة بالمخاطر أمام مستضيفه البطائح على استاد خالد بن محمد، بحثاً عن تحقيق النقاط الثلاث كاملة، ويعيش «الزعيم»، الذي يدخل اللقاء متصدراً برصيد 56 نقطة، حالة من الاستقرار الفني، وكان انتصاره على منافسه المباشر على اللقب، شباب الأهلي، في الجولة الماضية، بمثابة دفعة معنوية كبيرة نحو تحقيق حلم «الثلاثية»، بعد تأهله إلى نهائي كأس رئيس الدولة لمواجهة الجزيرة، ونهائي كأس مصرف أبوظبي أمام الوحدة.

وعلى الورق، تميل الكفة بشكل واضح لـ«الزعيم»، خصوصاً أنه يمر بأفضل فتراته مقارنة بأصحاب الأرض، كما أن التفوق التاريخي يصب في مصلحته أيضاً، إذ جمعت سبع مواجهات بين الطرفين، فاز العين في خمس منها، مقابل انتصار وحيد للبطائح، بينما حضر التعادل في مباراة واحدة، وفي ظل النتائج القوية التي يحققها العين، تبرز مؤشرات اقترابه من اللقب عبر أرقام لافتة، فإلى جانب وصوله إلى 29 مباراة دون خسارة، تلوح أمامه فرصة لمعادلة رقم مميز يعود إلى موسم 2012-2013، حين تُوّج باللقب، إذ حقق آنذاك سبعة انتصارات متتالية خارج ملعبه، ويحتاج اليوم إلى فوز جديد أمام البطائح لمعادلة هذا الرقم.

وعلى الجانب الآخر، يسعى البطائح، صاحب المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، إلى تحقيق المفاجأة، وعكس التوقعات بالخروج بنتيجة إيجابية، خصوصاً أنها تمثل دفعة معنوية كبيرة في صراع البقاء، ويدخل الفريق المواجهة دون خسارة في آخر أربع مباريات (فوز واحد وثلاثة تعادلات).

الشارقة - الوحدة

تحمل مواجهة الشارقة والوحدة، في الساعة 6:00 مساءً، على استاد الشارقة، طابعاً فنياً خاصاً، مع الظهور الأول للمدرب المواطن، حسن العبدولي على رأس الجهاز الفني للوحدة، خلفاً للصربي، داركو ميلانيتش، في محاولة لإعادة التوازن بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.

ويدخل «العنابي» اللقاء برصيد 36 نقطة في المركز الخامس، ويُدرك أن الفوز بات ضرورة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة قارياً، خصوصاً مع تقارب النقاط في هذه المنطقة.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية، كونها بروفة مباشرة قبل مواجهة العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي، في الأول من مايو المقبل، وهو اللقب الذي يمثل أولوية لإنقاذ الموسم وتفادي الخروج بموسم صفري.

في المقابل، لا يملك الشارقة، السابع برصيد 25 نقطة، خياراً أفضل من الانتصار، ليس فقط للابتعاد عن مناطق الخطر، بل أيضاً لتحسين موقعه في جدول الترتيب، والدخول مجدداً في دائرة المنافسة.

كلباء - بني ياس

تبدو مواجهة كلباء وضيفه بني ياس واحدة من أكثر مباريات الجولة حساسية، إذ يلتقي الفريقان، في الساعة 18:00 مساءً، على استاد كلباء، في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول.

ويدخل كلباء اللقاء في المركز الـ10 برصيد 23 نقطة، بعدما تراجع أداؤه في الجولات الأخيرة، مكتفياً بثلاثة تعادلات متتالية، ما وضعه تحت ضغط ضرورة العودة إلى الانتصارات.

في المقابل، يعيش بني ياس حالة تصاعد تدريجي في الأداء، إذ يحتل المركز الـ11 برصيد 22 نقطة، بعد أن جمع 11 نقطة في آخر ست مباريات، وهو رصيده نفسه في أول 16 جولة، ما يعكس تحسناً واضحاً في نتائجه، ويمنحه أفضلية معنوية قبل المواجهة.