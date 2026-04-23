انطلاق الأشواط التحضيرية لبطولة «فزاع» للغوص الحر

انطلقت الأشواط التحضيرية للنسخة الـ19 من بطولة فزاع للغوص الحر (الحياري) التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في مجمع حمدان الرياضي، وسط مشاركة محلية وخليجية ودولية لافتة، جمعت نخبة من المتخصصين في هذه الرياضة التي تقوم على التحدي والتحمّل والانضباط.

وتتواصل منافسات الأسبوع التحضيري من خلال برامج إعداد وتدريبات مكثفة تهدف إلى رفع جاهزية المشاركين، تمهيداً لانطلاق التصفيات بعد غد السبت، على أن تُقام النهائيات يوم الأحد، للفئات الثلاث: فئة المحترفين لكل الجنسيات، وفئة المواطنين، وفئة الناشئين.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للغوص الحر، حمد الرحومي، في تصريحات صحافية، أن التنوع في الفئات المشاركة، من ناشئين ومحترفين ومواطنين، يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى بناء قاعدة مستدامة لهذه الرياضة، من خلال إتاحة الفرصة لمختلف المستويات للمشاركة والتطور، ضمن منظومة تنافسية تضمن العدالة، وتدفع نحو تحقيق أرقام متقدمة.