«دولي السيارات» يُقرّ تعديلات تُعزّز سلامة سباقات «الفورمولا 1»

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لسباقات السيارات، محمد بن سليم، بالجهود التي بذلتها مختلف الأطراف المعنية في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا 1»، للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة من التحسينات التنظيمية المستهدفة لموسم 2026.

وجرى الاتفاق على عدد من التعديلات خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي، أول من أمس، بمشاركة الاتحاد الدولي للسيارات، ومديري الفرق، والرؤساء التنفيذيين لشركات تصنيع وحدات الطاقة، وإدارة «الفورمولا 1».

ووفقاً لبيان صحافي، فقد شملت التغييرات إدارة الطاقة خلال التجارب التأهيلية، وتعزيز السلامة والتحكم في الطاقة أثناء السباق، وأنظمة السلامة عند خط الانطلاق، إضافة إلى تحسينات في الرؤية والتماسك في ظروف الطقس الماطر.

كما تضمنت التغييرات تدابير للحد من السرعات المفرطة عند الاقتراب من المنعطفات، مع الحفاظ على فرص التجاوز وخصائص الأداء العامة، إلى جانب تبسيط أنظمة الإضاءة الخلفية، وتوفير إشارات بصرية أكثر وضوحاً لتعزيز الرؤية وسرعة استجابة السائقين في الظروف المناخية الصعبة.

واستندت مناقشات التعديلات إلى البيانات التي جُمعت من الجولات الثلاث الأولى لموسم 2026.

ومن المقرّر عرض المقترحات النهائية على لجنة السلامة العالمية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات للتصويت الإلكتروني، بهدف تطبيقها قبل سباق جائزة ميامي الكبرى، في الثالث من مايو المقبل، باستثناء مقترحات انطلاقات السباق التي ستُختبر وتُحلل خلال عطلة نهاية الأسبوع ذاتها.

وأشاد محمد بن سليم بجهود جميع العاملين في منظومة «الفورمولا 1»، من موظفي الاتحاد الدولي للسيارات والفِرَق والسائقين ومصنّعي وحدات الطاقة، للعمل البنّاء والتعاوني الذي أُنجز في فترة وجيزة للغاية.