خاص لـ"الإمارات اليوم".. الاتحاد الآسيوي يبتّ في شكوى شباب الأهلي خلال اجتماع يُعقد «الخميس»

يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غداً الخميس، اجتماع حاسم لبحث الشكوى التحكيمية التي تقدم بها نادي شباب الأهلي بعد مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في البطولة.

وعلمت «الإمارات اليوم»، أن الاتحاد الآسيوي، عقد أمس الأربعاء، اجتماعاً تم خلاله استعراض ملف الاحتجاج المقدم من شباب الأهلي، قبل أن يتم تحويله رسمياً إلى لجنة الانضباط والأخلاقيات، الجهة المختصة باتخاذ القرار النهائي، وسط توقعات بأن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة في هذا الملف.

وكشف مصدر مقرب من النادي الأهلي أن الاتحاد الآسيوي أكد أن قرار النظر في إمكانية إعادة المباراة سيكون بيد لجنة الانضباط، وفقاً للوائح المعتمدة، التي تمنح اللجنة صلاحية تقييم الوقائع واتخاذ القرار المناسب بناءً على ما يتم تقديمه من أدلة وتقارير رسمية.

وتعود خلفية الأزمة إلى القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة، والتي فجّرت موجة غضب واسعة في الشارع الرياضي الآسيوي، بعد إلغاء هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 92، في لقطة اعتبرها كثيرون من أكثر الحالات التحكيمية إثارة للجدل في البطولة.

وشهدت المباراة لحظة حاسمة عندما سجل النجم بالا هدف التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل الحكم الأسترالي شون إيفانز ويقرر إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بداعي وجود مخالفة تتعلق بتوقيت استئناف اللعب أثناء تنفيذ تبديل للفريق الياباني، رغم استمرار اللعب بشكل طبيعي دون أي إيقاف.