3 مواجهات قوية في القمة والوسط والقاع في الجولة 23

تُفتتح الجولة الـ23 من دوري المحترفين لكرة القدم مساء يوم غدٍ، بثلاث مواجهات تحمل أبعاداً متباينة بين صراع القمة، وتحسين المراكز، والهروب من القاع، وتتصدّرها مهمة العين الساعي إلى توسيع الفارق في الصدارة والاقتراب أكثر من حسم اللقب، فيما يلتقي الشارقة مع الوحدة، ويستضيف كلباء نظيره بني ياس.

تبدو الفرصة سانحة أمام فريق العين للاقتراب خطوة إضافية نحو التتويج باللقب، عندما يخوض مهمة محفوفة بالمخاطر أمام مستضيفه البطائح على استاد خالد بن محمد، بحثاً عن تحقيق النقاط الثلاث كاملة. ويعيش «الزعيم»، الذي يدخل اللقاء متصدراً برصيد 56 نقطة، حالة من الاستقرار الفني، وكان انتصاره على منافسه المباشر على اللقب، شباب الأهلي، في الجولة الماضية، بمثابة دفعة معنوية كبيرة نحو تحقيق حلم «الثلاثية»، بعد تأهله إلى نهائي كأس رئيس الدولة لمواجهة الجزيرة، ونهائي كأس مصرف أبوظبي أمام الوحدة.

من جانبه يسعى البطائح، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، إلى تحقيق المفاجأة وعكس التوقعات بالخروج بنتيجة إيجابية، خاصةً أنها تمثل دفعة معنوية كبيرة في صراع البقاء، ويدخل الفريق المواجهة دون خسارة في آخر 4 مباريات (فوز واحد و3 تعادلات).

وتحمل مواجهة الشارقة والوحدة، طابعاً فنياً خاصاً، مع الظهور الأول للمدرب المواطن حسن العبدولي على رأس الجهاز الفني للوحدة، خلفاً للصربي داركو ميلانيتش، في محاولة لإعادة التوازن بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.

ويدخل «العنابي» اللقاء برصيد 36 نقطة في المركز الخامس، ويُدرك أن الفوز بات ضرورة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة قارياً، خصوصاً مع تقارب النقاط في هذه المنطقة. في المقابل، لا يملك الشارقة، السابع برصيد 25 نقطة، خياراً أفضل من الانتصار، ليس فقط للابتعاد عن مناطق الخطر، بل أيضاً لتحسين موقعه في جدول الترتيب، والدخول مجدداً في دائرة المنافسة.

وتبدو مواجهة كلباء وضيفه بني ياس واحدة من أكثر مباريات الجولة حساسية؛ في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول.

ويدخل كلباء اللقاء في المركز العاشر برصيد 23 نقطة، في المقابل، يحتل بني ياس المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، بعد أن جمع 11 نقطة في آخر ست مباريات، وهو نفس رصيده في أول 16 جولة.