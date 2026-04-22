مورايس: مواجهة الشارقة والوحدة مليئة بالتحديات وسنلعب للفوز

أكد مدرب الشارقة البرتغالي، خوسيه مورايس، جاهزية فريقه للمباراة المرتقبة أمام الوحدة غداً الخميس، ضمن الجولة 23 من دوري المحترفين، واصفًا اللقاء بأنه سيكون مليئًا بالتحديات.

وأشار مورايس إلى أهمية المباراة بالنسبة للفريقين، مؤكدا في الوقت ذاته أنها تظل مباراة كرة قدم، وأن فريقه سيدخلها من أجل تحقيق الفوز.

وقال خلال المؤتمر الصحافي التقديمي الذي عُقد اليوم الأربعاء بمقر نادي الشارقة: «كان لدينا وقت أطول من المعتاد للاستعداد بشكل جيد للمباراة، خصوصًا أنها أمام منافس قوي مثل الوحدة».

وعن أهمية المباراة وحساسيتها، أوضح: «هي مباراة في كرة القدم، ونعمل على التحضير لها من أجل الفوز بنتيجتها. قمنا خلال الأيام الماضية بإعداد الفريق بالشكل المناسب. أما من ناحية الحساسية، فهي مباراة بين فريقين كبيرين في الدوري الإماراتي، وهذا أمر طبيعي في مثل هذه المواجهات، لكن هدفنا يبقى تحقيق الفوز».

وردًا على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول الغيابات، قال مورايس: «لا نعاني غيابات كثيرة، باستثناء استمرار غياب كايو لوكاس بسبب الإصابة، وهناك شكوك حول إمكانية مشاركة إيغور كورنادو، كما سنفقد أيضا اللاعب ماجد حسن».