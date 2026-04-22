"اختيار هذا الحكم خطأ فادح".. مدرب شباب الأهلي سوزا ينتقد صافرة إيفانز

وجه باولو ​سوزا مدرب شباب الأهلي انتقادات لاذعة للتحكيم بعد ‌خسارة فريقه 1-صفر ​أمام ماتشيدا زيليفا الياباني في قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وحجز ماتشيدا زيليفا، الذي يشارك لأول مرة في البطولة، مكانه في النهائي، ليضرب موعدا مع الأهلي حامل اللقب، وسيحاول منع الفريق السعودي من أن يصبح ⁠أول فريق منذ عام 2005 يفوز بالبطولة القارية مرتين متتاليتين.

وسجل يوكي سوما الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 12، مستغلا خطأ فادحا من دفاع شباب الأهلي.

لكن قرار الحكم ‌شون إيفانز بإلغاء هدف التعادل الذي سجله جيليرمي بالا في الوقت بدل الضائع، دفع البرتغالي سوزا مدرب شباب الأهلي إلى مغادرة الملعب ‌غاضبا.

وقال سوزا "تم تسجيل ثم ألغي، وهذا خطأ ‌فني كبير ارتكبه الحكم". وأضاف "للأسف، هذا ما يحول كرة القدم إلى ‌أنقاض. كان اختيار هذا الحكم ‌لهذه المباراة خطأ فادحا. كنا نستحق الوصول إلى النهائي ونستحق خوض هذه المباراة المهمة".

وأحرز سوما ​هدف المباراة الوحيد ‌عندما استغل ​تمريرة ضعيفة من بوجدان بلانتيش إلى ⁠حارس مرماه حمد المقبالي، لينقض على الكرة ويضعها بسهولة في الشباك.

وظن سوما أنه حصل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ​من الشوط الأول ⁠عندما سقط في ⁠صراع مع فيدريكو كارتابيا، فأشار إيفانز إلى نقطة الجزاء.

لكن الحكم الأسترالي ألغى القرار بعد الرجوع إلى شاشة تقنية حكم الفيديو بجانب ⁠الملعب.

وأهدر محمد جمعة فرصة محققة للتسجيل قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، بينما كان شباب الأهلي يبحث عن هدف التعادل الذي اعتقد الفريق الإماراتي أنه حسمه في الوقت بدل الضائع.

ومر بالا من اثنين من مدافعي ماتشيدا ليسدد كرة ‌قوية بقدمه اليمنى عبر مجموعة من اللاعبين إلى الزاوية البعيدة متجاوزا محاولة كوساي تاني ​حارس مرمى الفريق الياباني للتصدي للكرة.

واستدعي إيفانز مرة أخرى إلى شاشة تقنية الفيديو، وقرر هذه المرة أن ماتشيدا لم يكمل عملية التبديل عندما نفذ سانتوس رمية التماس لاتي أسفرت في ​النهية عن تسجيل ‌بالا للهدف.