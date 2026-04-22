صحيفة يابانية: تدخل غير مسبوق من الـ"الفار" ينقذ ماتشيدا أمام شباب الأهلي.. والاتحاد الآسيوي مضطر لـ"تفسير رسمي"

أقرّ تقرير صحفي ياباني بأن التدخل غير المسبوق من تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) أنقذ فريق ماتشيدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، خلال مواجهته أمام شباب الأهلي، وذلك في واقعة استئناف اللعب أثناء إجراء تبديل.

ووصفت صحيفة «جيمي ساكا» اليابانية الحادثة بالمثيرة للجدل، معترفةً بأن استئناف اللعب دون انتظار صافرة الحكم، أو استخدام طرق أو مواقع خاطئة لإعادة بدء اللعب في الركلات الحرة، أو ارتكاب أخطاء في رميات التماس، لا تخضع عادةً لتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد منذ تطبيقها.

وأشارت إلى أن مبدأ الاستعانة بتقنية "الفار" جاء بناءً على فلسفة «تحقيق أقصى فائدة بأقل تدخل»، وأقرت بأن إشراف هذه التقنية على استئناف اللعب قد يؤدي إلى «تدخل مفرط»، لذلك يُعد هذا النوع من التدخل في قرارات استئناف اللعب نادراً للغاية على مستوى العالم.

وأضافت: «من ناحية أخرى، لم تُنص هذه المبادئ صراحةً في قوانين اللعبة، بل تم تضمينها في دليل الحكام الذي نُشر في الأيام الأولى لتطبيق تقنية (الفار)، وبالتالي فإن مجرد اتخاذ الحكم قراراً في الملعب يُخالف هذه المبادئ لا يعني بالضرورة إمكانية رفضه فوراً باعتباره “إساءة استخدام لتقنية الفار”».

واختتمت: «بعد فوز ماتشيدا بنتيجة 1-0، واصل لاعبو وطاقم شباب الأهلي احتجاجهم الشديد على الحكم عقب المباراة، ومن المؤكد أن النقاش حول هذه المسألة سيظل محتدماً، ومن المرجح أن يُضطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى تقديم تفسير رسمي».

وكان فريق ماتشيدا بصدد إشراك لاعب الوسط هنري كايكي موتشيزوكي بدلاً من الظهير الأيمن هوتاكا ناكامورا، لكن جرى استئناف اللعب قبل أن يتمكن موتشيزوكي من دخول أرض الملعب.

ولم يوقف الحكم شون إيفانز استئناف اللعب، فانطلق الفريق المنافس بهجمة من الجهة اليمنى لملعب ماتشيدا، حيث أطلق لاعب الوسط غيلهيرمي بارا تسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الشباك.

وبدا أن هدف التعادل سيُحتسب، ولكن مع احتجاج دكة بدلاء ماتشيدا بشدة على إجراء التبديل، تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، وبعد مراجعة الحكم إيفانز للّقطة على شاشة خط التماس، تم نقض القرار في النهاية، وأُلغي الهدف.

وقال لاعب الفريق الياباني دايهاشي أوكامورا بعد المباراة: «لقد ساعدتنا تقنية الفيديو المساعد في هذه المباراة».