من 5 جنسيات.. تعرف إلى طاقم تحكيم مباراة شباب الأهلي وماتشيدا "المثيرة للجدل"

أثارت قرارات طاقم تحكيم مباراة شباب الأهلي وفريق ماتشيدا زليفيا الياباني، التي أُقيمت الثلاثاء الماضي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وانتهت بخسارة شباب الأهلي بهدف دون مقابل وخروجه من البطولة، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.

وجاء الجدل بعدما ألغى حكم الساحة الأسترالي شون إيفانز، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة (92)، بداعي وجود مخالفة تتعلق بتوقيت استئناف اللعب أثناء إجراء عملية تبديل للفريق الياباني، ما حرم شباب الأهلي من هدف التعادل، وبالتالي من مواصلة مشواره في أكبر بطولة قارية للأندية في آسيا.

وتكشف تفاصيل طاقم التحكيم، الذي قاده شون إيفانز، أنه يتكون من خمس جنسيات، وهم: حكم الساحة شون إيفانز، والمساعد الأول جورج لاكرينديس (أستراليا)، والمساعد الثاني تشو فاي (الصين)، والحكم الرابع أدهم مخادمة (الأردن)، وحكم الفيديو (الفار) سيفاكرون بو (تايلاند)، ومساعد حكم الفيديو كيم ووسونغ (كوريا الجنوبية).

يُذكر أن الحكم شون إيفانز، الحاصل على الشارة الدولية في التحكيم عام 2017، كان قد أدار مباراة القمة بين الوصل وشباب الأهلي، التي انتهت بالتعادل (1-1)، ضمن الجولة 18 من دوري المحترفين للموسم الحالي 2025-2026.

وارتبط اسمه بإثارة الجدل في الدوري الأسترالي فيما يتعلق بقراراته غير المتسقة مع تقنية الفيديو أبرزها مباراة ويلينغتون وسيدني عام 2017، وقبلها بعام واحد خلال مباراة أديلايد وويسترن سيدني عام 2016 حين رفض طرد لاعب كان يستحق البطاقة الحمراء بوضوح لتدخله العنيف.

كما ظهر إيفانز ضمن حكام تقنية الفيديو في كأس العالم 2022 في قطر.