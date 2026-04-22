شباب الأهلي لم يغادر جدة انتظاراً لقرار إعادة مباراته أمام ماتشيدا

علمت "الإمارات اليوم" أن نادي شباب الأهلي تقدم باعتراض رسمي على أحداث مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على خلفية القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدها اللقاء، كما تقرر إبقاء بعثة الفريق في مدينة جدة، لحين صدور القرار النهائي بشأن الطلبات المقدمة، في انتظار ما ستسفر عنه الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر في شباب الأهلي أن الاعتراض تم تقديمه بشكل رسمي على أرضية الملعب مباشرة قبل مغادرة بعثة الفريق، في خطوة أولية لحفظ الحقوق، قبل أن يتم استكمال الإجراءات عبر تقديم مذكرة احتجاج رسمية من خلال القنوات المعنية.

وأضاف: "تضمنت مطالب شباب الأهلي إعادة المباراة، استناداً إلى ما اعتبره النادي أخطاء مؤثرة في تطبيق القانون، كان لها تأثير مباشر على نتيجة المواجهة".

وتابع: "في السياق ذاته، يجري التنسيق بشكل متواصل بين النادي واتحاد كرة القدم، من أجل متابعة الإجراءات القانونية خطوة بخطوة، بما يضمن حفظ حقوق أندية الدولة في مثل هذه الحالات".