اتحاد الكرة يدعم شباب الأهلي في أزمة مباراة ماتشيدا

أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم دعمه لنادي شباب الأهلي في أي خطوة يتخذها من أجل الحفاظ على حقوقه، داعياً في بيان رسمي الاتحاد الآسيوي إلى اختيار أطقم حكام مناسبين للبطولات التي ينظمها على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية، ومواكبة التطور الذي تشهده كرة القدم على مستوى العالم من كافة النواحي التنظيمية والفنية والتحكيمية بما يضمن العدالة للجميع.

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه يحرص على حفظ حقوق أنديته ويساندها في كل المحافل، وسيقف بقوة إلى جانب الخطوات التي يتخذها نادي شباب الأهلي تجاه الأحداث التي رافقت مباراته أمام نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة، وسيقدم له كل أنواع الدعم والمساندة.

وعبّر اتحاد الكرة عن تضامنه الشديد مع نادي شباب الأهلي، الذي كان يطمح لمواصلة مشواره في البطولة، فهو يمتلك كل مقومات النجاح وتحقيق الإنجاز.