شباب الأهلي يدرس الاحتجاج رسمياً على حكم موقعة "ماتشيدا" الياباني

كشف مصدر مقرب من نادي شباب الأهلي ل"الإمارات اليوم" أن إدارة النادي تدرس تقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد حكم مباراته أمام ماتشيدا الياباني، التي أقيمت ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويأتي هذا التحرك على خلفية القرار التحكيمي المثير للجدل بإلغاء هدف التعادل لـ "الفرسان" في الدقيقة 92 من عمر اللقاء، وهو القرار الذي اعتبره المصدر مؤثراً بشكل مباشر في نتيجة المباراة. وسيطالب شباب الأهلي في مذكرته القانونية بضرورة إعادة المباراة التي انتهت بفوز الفريق الياباني بهدف نظيف، استناداً إلى ما وصفه بـ "الخطأ الفني والقانوني" الذي ارتكبه الحكم.