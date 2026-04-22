"فضيحة" وحالة تحكيمية نادرة.. تفاصيل واقعة مباراة شباب الأهلي في نصف نهائي أقوى بطولة آسيوية

فجّر قرار الحكم الأسترالي شون إيفانز بإلغاء هدف شباب الأهلي في الدقيقة 92 أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في الدور نصف النهائي صدمة وحالة غضب واسعة في الشارع الرياضي، بعد حرمان الفريق من هدف التعادل في لحظة كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة وبلوغ النهائي القاري.

وسجل بالا هدف التعادل لشباب الأهلي في الوقت القاتل، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وسط فرحة عارمة داخل الملعب، قبل أن يتدخل إيفانز ويقرر إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ في توقيت استئناف اللعب أثناء تبديل للفريق الياباني، في قرار اعتبره كثيرون غير منطقي، رغم أن الحكم أعطى شارة بدء اللعب لتنفيذ كرة من حالة "التماس".

وأثارت اللقطة جدلاً واسعًا، خاصة أن اللعب استمر بشكل طبيعي دون أي صافرة من الحكم أو إيقاف من طاقم التحكيم، فيما كان لاعب الفريق الياباني داخل أرضية الملعب ووصل إلى منطقة الجزاء أثناء الهجمة، دون اعتراض يُذكر.

وأكد الخبير التحكيمي، لقناة أبوظبي الرياضية فريد علي أن «الهدف صحيح بنسبة 100%، ولا يحق لتقنية الفيديو التدخل في مثل هذه الحالة»، مشيرًا إلى أن قرار الحكم الأسترالي جاء مخالفًا للمنطق التحكيمي.

كما وصف المحلل العماني أحمد الرواس، ما حدث بـ«كارثة تحكيمية»، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات لا تليق بمباراة في هذا الحجم، خاصة في الأدوار الحاسمة من البطولة.

وامتد الغضب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل عدد كبير من الجماهير مع اللقطة، مؤكدين أن شباب الأهلي كان الطرف الأفضل في الشوط الثاني، قبل أن يُحرم من هدف مستحق في اللحظة الحاسمة.

وبهذه النتيجة، تأهل ماتشيدا إلى النهائي في أول مشاركة له، بينما ودّع شباب الأهلي البطولة وسط جدل تحكيمي كبير، في مباراة سيبقى عنوانها الأبرز قرار شون إيفانز المثير للجدل.