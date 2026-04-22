الشارقة يُتوَّج بطلاً لدوري يد الرجال للمرة الـ 20

تُوِّج فريق كرة اليد في نادي الشارقة بلقب درع دوري اليد للرجال لموسم 2025-2026 للمرة الـ10 على التوالي، والـ20 في تاريخه، عقب فوزه على النصر بنتيجة (31-17)، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على صالة نادي الشارقة في سمنان، ضمن الجولة الـ21 والأخيرة في الدوري لهذا الموسم، علماً بأن الشارقة كان قد حسم اللقب مبكراً بعدما ابتعد بفارق مريح من النقاط عن شباب الأهلي، أقرب منافسيه على اللقب، رافعاً رصيده إلى 54 نقطة.

وتسلّم فريق الشارقة درع البطولة من رئيس اتحاد كرة اليد، سعود إبراهيم، الذي قام بتتويج الفريق بالبطولة بعد موسم مميّز قدمه الشارقة، واحتفلت جماهير الشارقة التي حضرت المباراة في صالة سمنان بالإنجاز الكبير للفريق في مشهد رائع يعكس حبها لفريقها ودعمها الكبير له.

من جهته، عبّر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، محمد جمعة بن هندي، عن فرحته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن ما تحقق جاء نتاج جهد وعمل كبيرين تم خلال الفترة الماضية.

وقال بن هندي لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لنا في النادي فإننا فخورون بهذا الإنجاز الذي جاء نتاج عمل أكاديمية النادي، التي تسعى باستمرار إلى تطوير مستويات اللاعبين، والوصول باللعبة في النادي إلى الأفضل دائماً».

وهنّأ بن هندي لاعبي الفريق والجهازين الإداري والفني على هذا الإنجاز، مشدداً على أهمية استمرارية هذه الفرحة من خلال الاستمرار في تحقيق البطولات.

وعن خططهم في مجلس إدارة النادي للموسم المقبل، أكّد بن هندي أن دور مجلس الإدارة دعم الخطط والأهداف، التي تقوم بوضعها الإدارة المعنية بالألعاب الجماعية في النادي.