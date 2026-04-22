قرار تحكيمي مثير للجدل يحرم شباب الأهلي من «نهائي الأبطال»

ودّع فريق شباب الأهلي منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور نصف النهائي، بعد خسارته، أمس، أمام فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف من دون مقابل، في مباراة شهدت جدلا تحكيمياً واسعاً، حرم الفريق فرصة بلوغ النهائي القاري، رغم الأداء القوي الذي قدمه، خصوصاً في الشوط الثاني.

وجاء هدف اللقاء الوحيد مبكراً في الدقيقة 12، بعد خطأ دفاعي من مدافع شباب الأهلي بوغدان، استغله يوكي سوما لاعب الفريق الياباني، ليسجّل هدف التقدم، وهو ما وضع شباب الأهلي تحت ضغط مبكر طوال اللقاء.

وفي الشوط الأول، حاول شباب الأهلي العودة إلى أجواء المباراة، وفرض سيطرته في فترات عديدة، وكاد أن يدرك التعادل عبر تسديدة قوية من كوان سانتوس اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 35، لينتهي الشوط بتقدم ماتشيدا.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، قدّم شباب الأهلي واحدة من أفضل فتراته في البطولة، حيث سيطر بشكل شبه كامل على مجريات اللعب، ونجح في الوصول إلى مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، وسط تراجع واضح للفريق الياباني الذي اكتفى بالدفاع، والاعتماد على المرتدات.

وأهدر بالا وسلطان عادل أكثر من فرصة محققة، كما ألغى الحكم هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة 65 بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، في قرار زاد من صعوبة مهمة «فرسان دبي» الذين واصلوا الضغط بحثاً عن التعادل.

وفي اللحظة التي ظن فيها الجميع أن شباب الأهلي نجح أخيراً في ترجمة تفوقه، بعد أن سجّل بالا هدف التعادل في الدقيقة 92، إثر مجهود فردي مميّز وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحكم عاد مجدداً إلى تقنية الفيديو ليقرر إلغاء الهدف في لقطة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، بداعي وجود مخالفة تتعلق بتوقيت استئناف اللعب أثناء إجراء تبديل للفريق الياباني.

وجاء القرار ليحرم شباب الأهلي هدفاً مستحقاً بعد أداء هجومي مميّز، في وقت كان الفريق الطرف الأفضل والأقرب للتسجيل، ما أثار حالة من الغضب داخل الملعب، خصوصاً مع كثرة القرارات التحكيمية المثيرة للجدل خلال الشوط الثاني.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، حيث أشهر الحكم أكثر من 10 بطاقات ملونة خلال الشوط الثاني، قبل أن يُكمل المشهد بإشهار البطاقة الحمراء لحارس شباب الأهلي، حمد المقبالي، عقب صافرة النهاية، نتيجة اعتراضه على القرارات التحكيمية.

وبهذه النتيجة، تأهل ماتشيدا زيلفيا إلى المباراة النهائية في أول مشاركة له بالبطولة، ويواجه فريق الأهلي السعودي، بينما غادر شباب الأهلي المنافسات مرفوع الرأس، بعدما كان على أعتاب كتابة تاريخ جديد.

