رونالدو يطمح من دبي إلى المنافسة على أول لقب آسيوي

يقف الأهلي القطري بين النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ومتابعة المشوار نحو الفوز بلقبه القاري الأول مع النصر السعودي، حين يلتقي الفريقان، اليوم، على ملعب زعبيل في دبي، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وعلى الرغم من أرقامه الشخصية الرائعة، منذ وصوله إلى النصر في أوائل 2023، فشل رونالدو، حتى الآن، في إحراز لقب كبير مع الفريق السعودي، واكتفى بدوري أبطال العرب 2023.

لكن ابن الـ41 عاماً يقف الآن أمام فرصة ذهبية للفوز، ليس فقط بمسابقة دوري أبطال آسيا 2، الرديفة لدوري أبطال آسيا للنخبة، بل بالدوري السعودي الذي يتصدّره النصر بفارق ثماني نقاط عن الهلال الثاني، و10 عن الأهلي الثالث، بعد 29 مرحلة من أصل 34.

وقدّم النصر عرضاً كبيراً في ربع النهائي في طريقه لتخطي الوصل الإماراتي المستضيف لمباريات ربع ونصف النهائي عن منطقة الغرب 4-0، بينها ثلاثة أهداف في أول 26 دقيقة.

ويلعب الفائز من مباراة اليوم بين النصر والأهلي، في النهائي المقرر في 17 مايو، في ضيافة فريق غرب آسيا، مع غامبا أوساكا الياباني الذي حصل على بطاقة التأهل للمباراة النهائية عن منطقة الشرق على حساب بانكوك يونايتد التايلاندي (0-1 ذهاباً و3-0 إياباً).

وقال السنغالي، ساديو مانيه، صاحب الهدف الرابع ضد الوصل: «اقتربنا خطوة من المباراة النهائية، وإذا أردنا الفوز فعلينا أن نلعب بمستوى عالٍ مرة أخرى».

ودفع المدرب البرتغالي للنصر، جورجي جيزوس، بالتشكيلة الأساسية للمرة الأولى في البطولة بعدما اعتمد سياسة إراحة لاعبيه الأساسيين في دور المجموعات وثمن النهائي، ومن بينهم رونالدو الذي لعب أمام الوصل مباراته الثانية وسجل هدفه الأول قارياً هذا الموسم، والـ26 في 30 مباراة ضمن كل المسابقات، بينها 24 في 25 مباراة في الدوري السعودي.

أما الأهلي الذي لا يمتلك حضوراً قارياً قوياً ويتطلع للنهائي الآسيوي الأول في تاريخه، فأبقى على آماله بتحقيق إنجاز هذا الموسم، بعد معاناته محلياً واحتلاله المركز التاسع في الدوري.

ويعيش الأهلي فترة زاهية أخيراً بعد بداية موسم صعبة، حيث لم يعرف طعم الخسارة في كل المسابقات منذ سقوطه أمام الشحانية في الدوري 1-2 في 27 فبراير، محققاً بعدها ثلاثة انتصارات وتعادلين.

وقال المهاجم الألماني، يوليان دراكسلر، الذي تألق في الفوز على الحسين إربد الأردني في ربع النهائي 3-1، بتسجيله الهدف الثاني من ركلة ركنية، وتمريره كرة الهدف الأول للإسباني إريك إكسبوسيتو: «كانت مباراة صعبة (أمام الحسين)، لكنها خطوة كبيرة بالنسبة لنا. قدّمنا مشواراً جيداً حتى الآن، ونتطلع إلى المباراة مع النصر».