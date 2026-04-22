منتخب الجوجيتسو يشارك في «باريس»

يستعد المنتخب الوطني للجوجيتسو للمشاركة في «بطولة باريس الجائزة الكبرى»، إحدى المحطات المهمة على أجندة المنافسات الدولية.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة، من الجمعة إلى الأحد المقبلين، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تُجرى فعالية الوزن الرسمية يوم الجمعة، تليها نزالات التصفيات ونصف النهائي يوم السبت، على أن تُختتم البطولة بإقامة الأدوار النهائية يوم الأحد، في جدول مكثّف يختبر جاهزية اللاعبين بدنياً وذهنياً على مدار ثلاثة أيام متتالية.

ويضم المنتخب قائمة من اللاعبين واللاعبات في مختلف الأوزان، حيث يشارك في فئة الرجال كلٌّ من راشد محمد الشحي (56 كغم)، وعبدالرحمن سيدنا (56 كغم)، وعبدالرحمن عبدالحق (62 كغم)، وأحمد خليفة أنديز (69 كغم)، وفيصل الواحدي (69 كغم)، وسعيد حمد الكبيسي (85 كغم)، وعمار خليل الحوسني (94 كغم)، وعبدالله أحمد الكبيسي (94 كغم)، وراشد محمد الهيمني (+94 كغم)، بينما تضم قائمة السيدات: مريم عدنان علي (45 كغم)، وبلقيس عبدالكريم (48 كغم)، والعنود إبراهيم الحربي (48 كغم)، وميرة حسن علي الحوسني (52 كغم).

من جانبه، أكّد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، مبارك المنهالي، أن البطولة محطة أساسية ضمن برنامج الإعداد السنوي، نظراً إلى قوة المنافسات، وتنوع المدارس الفنية المشاركة، مشيراً إلى أن الوجود في مثل هذه البطولات يسهم في بناء قاعدة معرفية دقيقة حول مستويات المنافسين، ويُعزّز من قدرة الجهاز الفني على تطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

وقال في تصريحات صحافية: «نتطلع إلى هذه المشاركة من منظور استراتيجي يتجاوز النتائج المباشرة، حيث تُمثّل فرصة لقياس تطور اللاعبين في بيئة تنافسية عالية، والوقوف على مدى جاهزيتهم للتفوق على أبطال عالميين».