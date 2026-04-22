عجمان يُعيد تقييم لاعبيه الأجانب.. و«أزارو» مستمر

بدأت إدارة نادي عجمان تحركاتها مبكراً لإعادة ترتيب البيت فنياً، بإعلان فتح ملف اللاعبين الأجانب بشكل شامل، تزامناً مع اقتراب نهاية منافسات دوري المحترفين، إذ تقرّر إخضاع جميع المحترفين لتقييم دقيق خلال المباريات الأربع المتبقية من الموسم.

ويضم ملف التقييم البلجيكي جوكو زايكوف، والبرازيلي يوري ماتيس، والجامايكي جونيور فليمنغز، والمغربي يحيى جبران، في وقت ستشكل الفترة المقبلة محطة حاسمة لتحديد مستقبلهم مع الفريق، سواء بالاستمرار أو الرحيل، وفقاً لما سيقدّمونه في نهاية مشوار الدوري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع من جانب إدارة النادي، تهدف إلى بناء فريق أكثر استقراراً وقدرة على المنافسة، بعد موسم شهد تبايناً في النتائج والمستويات، ولم يُقدّم خلاله البرتقالي ما كانت الإدارة تطمح إليه على صعيد النتائج.

ومن المتوقع أن تبدأ الإدارة، بالتوازي مع عملية التقييم، في دراسة عدد من الخيارات المطروحة في سوق الانتقالات، تحسباً لإجراء تغييرات محتملة، بما يتناسب مع رؤية الجهاز الفني، واحتياجات الفريق في الموسم المقبل.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي عجمان لـ«الإمارات اليوم»، إن «المباريات الأربع المقبلة سيكون لها أهمية استثنائية داخل النادي، إذ تُمثّل الاختبار الأخير للاعبين الأجانب، في ظل رغبة الإدارة في بناء فريق أكثر استقراراً وتوازناً للموسم المقبل، خصوصاً بعد التأرجح الواضح في مستويات بعضهم خلال فترات مختلفة من الموسم الحالي».

وفي المقابل، خرج المهاجم المغربي، وليد أزارو من دائرة التقييم، على الرغم من أن عقده ينتهي هذا الموسم، بعدما التقت وجهة نظر الإدارة والجهاز الفني بالإبقاء عليه، نظراً إلى قناعتهما بإمكاناته ودوره المؤثر في الخط الأمامي، ليصبح الأقرب للاستمرار ضمن صفوف البرتقالي»، وأضاف المصدر أن عملية التقييم ستعتمد على تقارير تفصيلية وشاملة يُعدّها الجهازان الفني والإداري، تتضمن قراءة دقيقة لأداء كل لاعب تشمل الأداء الفني داخل المباريات، والجاهزية البدنية، ومدى الالتزام بالأدوار التكتيكية، إضافة إلى القدرة على صناعة الفارق في نتائج الفريق سواء سلباً أو إيجاباً.

وأشار المصدر إلى أن «هذه الخطوة تعكس توجهاً واضحاً لدى نادي عجمان نحو تعزيز معايير الاحترافية والانضباط الفني، عبر ربط استمرار اللاعبين بمردودهم داخل الملعب، وأن هذا التقييم سيشمل أيضاً اللاعبين المواطنين، للعمل على بناء فريق أكثر توازناً واستقراراً».

من جانبه، رفض مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، الكشف عن تقييمه الفني للاعبين الأجانب في الوقت الراهن، مفضلاً تأجيل الحكم إلى ما بعد نهاية الموسم.

وقال غوران في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «لا يمكن حالياً إبداء رأي فني نهائي بشأن اللاعبين الأجانب، خصوصاً مع تبقي أربع مباريات في الدوري»، مشدداً على أن «المرحلة الحالية تتطلب من كل لاعب تقديم أفضل ما لديه، من أجل ضمان استمراره مع النادي في الموسم المقبل».

ويحتل عجمان حالياً المركز الثامن على لائحة الترتيب العام لجدول دوري المحترفين لكرة القدم، برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في سبعة لقاءات والتعادل في ثلاث مباريات والخسارة في 12، مسجلاً 21 هدفاً، في حين استقبلت شباكه 31 هدفاً.