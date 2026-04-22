6 فِرَق تتنافس على الصعود إلى «المحترفين»

أسفرت نتائج الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى، التي أُقيمت مبارياتها يومَي السبت والأحد الماضيين، عن ملامح فنية جديدة بشأن هوية الفريقين الصاعدين إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل، بعد أن باتت ستة فِرَق تتنافس على التأهل، وشهدت الجولة فوز العربي على حتا (2-1)، والعروبة على الفجيرة (1-0)، ودبا الحصن على مصفوت (4-0)، والاتفاق على الجزيرة الحمراء (2-1)، والحمرية على مجد (3-2)، والذيد على «سيتي» (1- 0)، بينما تعادل «غلف يونايتد» مع الإمارات بنتيجة (1-1)، ولم يشارك فريق «يونايتد» في الجولة لتمتعه بالانتظار.

وبناءً على هذه النتائج، واصل «يونايتد» تصدره جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، يليه العربي بـ44 نقطة، ثم دبا الحصن وحتا والعروبة ولكل منها 43 نقطة، والذيد بـ41 نقطة، والفجيرة بـ34 نقطة، والإمارات بـ33 نقطة، و«غلف يونايتد» و«سيتي» بـ22 نقطة لكل منهما، ثم الاتفاق بـ19 نقطة، ومصفوت بـ18 نقطة، والجزيرة الحمراء بـ17 نقطة، وأخيراً مجد بـ14 نقطة.

«يونايتد» المستفيد الأكبر

يُعدّ «يونايتد» أبرز المستفيدين من نتائج الجولة، رغم عدم خوضه مباراة هذه الجولة، مستفيداً من خسارة منافسه المباشر حتا، ما عزّز موقعه في الصدارة بفارق مريح نسبياً عن أقرب مطارديه.

العربي في الوصافة

نجح العربي، بقيادة المدرب معتز عبدالله، في الصعود إلى المركز الثاني والاقتراب من الصدارة، بعد فوزه المهم على حتا، في مباراة قدّم خلالها لاعبوه أداء فنياً متكاملاً يعكس طموح الفريق في التأهل إلى دوري المحترفين.

العروبة يواصل بثبات

حافظ العروبة على حظوظه القوية في المنافسة، بعدما حسم ديربي إمارة الفجيرة لمصلحته بفوزه على الفجيرة بهدف من دون ردّ، ليبقى على بُعد نقطة واحدة من الوصيف العربي، في انتظار مواجهات حاسمة في الجولات المقبلة.

دبا الحصن يُعزّز موقعه

حقق دبا الحصن فوزاً مهماً على مصفوت برباعية نظيفة، ليبقى قريباً من المتصدر والوصيف، ويؤكد استمراره طرفاً رئيساً في سباق الصعود.

الذيد يواصل التقدم

نجح الذيد في تجاوز عقبة سيتي بفوز صعب بهدف نظيف، رفع رصيده إلى 41 نقطة، ليحافظ على آماله في المنافسة، خصوصاً مع مواجهات تبدو أقل صعوبة مقارنة بمنافسيه في الجولات المقبلة.

صراع البقاء يشتعل

تمكن الاتفاق من مغادرة منطقة الهبوط للمرة الأولى هذا الموسم، عقب فوزه المهم على الجزيرة الحمراء (2-1)، مستفيداً من خسارة مجد ومصفوت، ليُعزّز حظوظه في البقاء، قبل مواجهة مرتقبة أمام الفجيرة في الجولة المقبلة.

هدّاف المواطنين: انتصار العروبة مهم

عبّر لاعب العروبة وهدّاف المواطنين في دوري الدرجة الأولى، محمد الحمادي، عن سعادته بفوز فريقه على الفجيرة في الديربي، مؤكداً أهمية هذا الانتصار في مشوار المنافسة.

وقال الحمادي: «هذا فوز مهم جداً، لأنه أبقى على حظوظنا قائمة، خصوصاً أن المباراة كانت قوية وصعبة أمام فريق له طابع خاص»، وأضاف أنه راضٍ عن إسهامه في الهدف الذي سجّله زميله، المالي تيكورا تراوري، مشيراً إلى أن الفريق قدّم أداء مميّزاً واستحق الفوز.

وأكّد أن الفريق تنتظره مواجهة صعبة أمام حتا، يوم 29 الجاري، معرباً عن أمله في مواصلة تقديم مستويات قوية تُعزّز طموحات الفريق.

ويتصدر الحمادي قائمة هدّافي المواطنين برصيد 13 هدفاً، ويحتل المركز الثالث في ترتيب هدّافي الدوري، في تأكيد لموسمه المميّز.

واختتم: «كان بإمكاننا تحقيق فوز أكبر لولا إهدار الفرص، لكن الأهم هو حصد النقاط الثلاث».